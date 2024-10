Trucs et astuces pour les photos de famille une fois que les feuilles commencent à tomber

Les photographes disent que l’automne, avec ses couleurs chaudes et ses journées plus courtes, est le moment idéal pour planifier vos portraits de famille annuels.

« La lumière devient plus belle plus tôt dans la journée, et il est donc beaucoup plus facile pour les familles de bénéficier de cette lumière dorée et de ne pas avoir à attendre jusqu’à neuf ou dix heures du soir », explique le photographe d’Edmonton Aspen Zettel.

« Le soleil se couche plus tôt et c’est le meilleur moment pour prendre des photos », a déclaré Angela Roxburgh, photographe de Buck Lake. « Il est plus facile pour les gens de faire lever leurs enfants aux heures de grande écoute. »

En plus de l’heure dorée, les tons jaunes de l’herbe et des feuilles reflètent une lumière plus chaude – plus complémentaire –, a ajouté Zettel.

« Les couleurs sont plus belles et plus flatteuses sur les tons chair. Et les gens adorent jouer avec les feuilles, donc cela évoque automatiquement une sorte de sentiment de jeu plus profond qui se produit.

« C’est parfait. »

La vallée de la rivière Edmonton peut être vue sur cette photographie aérienne au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord le 17 octobre 2024. (Cameron Wiebe/CTV News Edmonton)Bien qu’il soit trop tard pour un champ de citrouilles ou un champ de tournesols en plein air, certains arbres d’Edmonton s’accrochent encore à leurs feuilles.

Voici quelques endroits où trouver certains des auvents les plus colorés de la ville :

Pour les érables, dirigez-vous vers Rundle Park, Coronation Park ou le côté ouest de Clareview Park ;

Certains sites d’observation des mélèzes incluent Terwillegar Heights, près du centre de loisirs ou de l’école catholique Monsignor William Irwin, ainsi que du parc du district de Grange ; et

Les ruelles de Red Oaks se trouvent sur la 36e rue, près de la 8e avenue, et dans le parc Menisa, juste au nord de Knottwood Road South.

Si le vent vous a poussé jusqu’à votre endroit de feuillage préféré, n’ayez crainte. Il n’est pas trop tard pour une séance photo familiale d’automne, même si certaines (ou la plupart) des feuilles sont parties.

Zettel a déclaré que les arbres des zones basses plus protégées comme les ravins de Mill Creek ou de Blackmud Creek ont ​​tendance à conserver leurs feuilles plus longtemps. Et n’ayez pas peur des arbres fruitiers, dit-elle, surtout ceux qui sont un peu plus nus.

« Il reste encore des arbres avec des baies et des pommettes… c’est la période de l’année pour les voir tels qu’ils sont », a-t-elle déclaré. « Surtout lorsqu’ils sont dans une faible profondeur de champ et qu’ils sont en arrière-plan, c’est tout simplement époustouflant.

« Et puis le ciel devient violet beaucoup plus vite aussi. Vous pouvez donc également vous pencher sur cette heure bleue et vraiment trouver la romance qui accompagne cette période de l’année. »

Devenez effrayant

Avec Halloween qui approche à grands pas, Zettel a déclaré que vous pouvez profiter des sentiments évoqués par les branches nues.

« Vous pouvez faire des bombes fumigènes, vous pouvez créer quelque chose d’effrayant en utilisant de la mousseline ou des lanternes », a-t-elle déclaré. « Vous pourriez vous appuyer sur cette énergie des choses pour être un peu plus effrayante. »

Pour des séances explicitement sur le thème d’Halloween, vous pouvez vous rendre au Summerside Grande Boulevard, la version Halloween de Candy Cane Lane à Edmonton, où la décoration est en bonne voie.

Une exposition peut être vue à Pumpkins After Dark en 2021. L’organisation a déclaré que les séances de photos de famille sont les bienvenues lors de l’événement, à condition que les photographes aient un billet. (Fourni) Pumpkins after Dark à Borden Park permet des séances de photos de famille sur place, et Prairie Gardens et Adventure Farm à Bon Accord ont déclaré qu’il y avait encore de nombreuses opportunités de photos sur place.

« Il y a des camions antiques et une maison en forme de citrouille dans laquelle photographier une famille », a déclaré un représentant de Prairie Farms. « Autour de la ferme, il y a des greniers à l’ancienne, des tas de citrouilles et des selfies avec des chèvres – tout cela pour que vous puissiez prendre la photo parfaite avec votre petite citrouille. »

Prairie Gardens et Pumpkins After Dark exigent que tout le monde, y compris le photographe, paie l’entrée.

Si vous recherchez une expérience plus effrayante, l’école de briques rouges de Stony Plain et la maison Oppertshuaser à Stony Plain sont l’un des lieux hantés réels de l’Alberta – avec des rapports d’orbes, d’apparitions, de meubles en mouvement et de musique inexpliquée.

Un représentant a déclaré que le terrain est ouvert au public et que toute personne souhaitant prendre des photos dans la maison peut appeler pour fixer un rendez-vous. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le Site Web commun de brique rouge.

La Stony Plain Oppertshauser House, construite en 1910, est l’un des lieux hantés de l’Alberta, avec des visites fantômes organisées en octobre. (Fourni)

Trucs et astuces (et friandises)

Les gens ont tendance à perdre leur concentration après environ une heure, c’est pourquoi Zettel recommande de ne pas réserver de séances plus longues que cela. Si votre famille comprend des enfants, des jouets, des collations ou des friandises spéciales peuvent aider à motiver et à faire avancer les choses.

« La clé est en fait de rendre les choses vraiment amusantes », a déclaré Zettel.

« Je dis toujours aux gens de vraiment se concentrer sur le fait de profiter les uns des autres et d’être ensemble… parce que lorsque vous appréciez cette séance, cela se voit sur la photo et vous voulez recommencer. »

« (Les enfants) jouent également sur vos émotions », a déclaré Roxburgh. « Donc, si vous êtes vraiment stressé et que vous êtes en retard ou autre, eh bien, ils vont se sentir stressés aussi. Alors rendez-le aussi simple que possible. »

Des gens peuvent être vus à Prairie Gardens et Adventure Farm sur cette photo non datée. (Fourni)Les coûts des photos de famille dépendent du photographe, mais peuvent varier entre 200 $ et 1 500 $. Si vous pensez pouvoir y parvenir en moins d’une heure, ou si votre budget est serré, Roxburgh a déclaré que certains photographes proposent des mini-séances à un prix inférieur.

Les matins d’automne peuvent être frais (vous voulez capturer les feuilles rouges, pas votre nez rouge), vous devez donc photographier en fin d’après-midi et en début de soirée et apporter une couverture pour ne pas vous salir ou vous mouiller.

« En termes de tenues, tout est question de superposition », a déclaré Zettel. « Pour ne pas avoir à porter de manteau lorsque vous faites vos photos de famille.

« Vous voulez avoir deux ou trois couches, qui ajoutent de la texture et un intérêt visuel et qui rendent les gens à l’aise sans gonfler leur silhouette. »

Il peut être tentant de choisir des tenues assorties ou de se pencher sur des plaids, mais Roxburgh recommande plutôt de choisir des couleurs simples et neutres.

« Évitez les motifs énormes, évitez les logos, évitez les couleurs très vives », a-t-elle déclaré. « Si une personne a un motif, c’est cool, mais si tout le monde porte des plaids différents, c’est évidemment très distrayant.

« Et puis, dans le même sens, si tout le monde porte exactement la même couleur, on se mélange en quelque sorte. »

Vous avez en tête un espace précis pour accrocher vos photos ? Pensez à vous habiller avec des couleurs tirées de la pièce, a déclaré Zettel.

« Tout ce qui correspond à cette palette de couleurs », a-t-elle déclaré. « De cette façon, lorsque vous accrochez ces photographies, elles correspondent à la pièce, mais pas de manière vraiment évidente. »

Prairie Gardens and Adventure Farm propose des activités intérieures et extérieures et des séances de photos tout au long du mois d’octobre. (Fourni)Les photos de famille sont un investissement, mais Zettel et Roxburgh estiment qu’il vaut la peine d’y consacrer du temps, même à une époque où de nombreuses personnes portent un appareil photo de téléphone haute résolution dans leurs poches et leur sac à main.

« La personne qui prend toujours les photos a tendance à ne jamais figurer sur les photos… et c’est souvent la maman », a déclaré Zettel.

« Je pense que nous voulons tous être vus, entendus et aimés, et un bon photographe veut vous offrir cela », a-t-elle poursuivi. « Il ne s’agit pas seulement de prendre des photos et de les récupérer, il s’agit simplement d’être présent avec les gens que nous aimons. »

« C’est plus que simplement les accrocher à votre mur », a déclaré Roxburgh. « Ce sont ces photos qui sont laissées à des générations de vous et de votre famille. »

Vous pouvez en apprendre davantage sur Zettel et son travail sur son site internet ou Page Instagram.

Roxburgh est le propriétaire de Photographie BRZvous pouvez en savoir plus sur son site Internet.