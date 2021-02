Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Guck. Crasse. Les germes. Ew! Même si vous n’êtes pas phobique à propos de telles choses, il est utile de faire un nettoyage en profondeur de temps en temps et de remettre vos affaires (ou votre maison) en parfait état.

Mais parfois, vous ne savez pas par où commencer, ou vous n’êtes pas sûr de ce qui existe au-delà de l’eau de javel pour vous aider à vous débarrasser de votre vie. Ne vous inquiétez pas! Nous avons repéré quelques goodies intéressants, fascinants et carrément magiques qui vous aideront à désinfecter votre monde et à le rendre plus vivable. Par exemple? Vous voudrez certainement quelque chose pour désinfecter votre téléphone, qui est une ferme de germes connue. Il y en a goodies de cuisine cool qui peuvent nettoyer et désodoriser. Et si tu veux vraiment devenir hardcore, vous pouvez purifier l’air et éliminer les germes flottant autour de votre maison. (Encore une fois, nous disons: ew!)

Notre préféré? La TUSHY Spa 3.0 accessoire de bidet pour vos toilettes qui a reçu plus de 7500 avis 5 étoiles!

Alors prenez quelques-uns des goodies ci-dessous et rejoignez-nous dans une quête pour débarrasser le monde de choses dégoûtantes. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer le ménage de printemps.