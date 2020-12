Un camionneur a témoigné que près de 300000 bulletins de vote se trouvaient à l’intérieur de sa remorque qui a disparu d’un lot de Pennsylvanie, alors même que le procureur général des États-Unis a déclaré que le ministère de la Justice n’avait vu aucune preuve de fraude importante jusqu’à présent.

«Les gens se manifestent comme jamais auparavant. Un gros camion transportant des centaines de milliers de bulletins de vote frauduleux (FAKE) vers un centre de vote? TERRIBLE – SAUVEZ L’AMÉRIQUE! » Le président Donald Trump a tweeté mardi après-midi.

J’espère que tout le monde regarde @OANN maintenant. D’autres médias ont peur de montrer. Les gens se manifestent comme jamais auparavant. Un gros camion transportant des centaines de milliers de bulletins de vote frauduleux (FAKE) vers un centre de vote? TERRIBLE – SAUVEZ L’AMÉRIQUE! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 décembre 2020

Il faisait référence à une conférence de presse en Virginie organisée par le Projet Amistad, une initiative de libertés civiles de la Thomas More Society, axée sur les allégations d’irrégularités lors des élections du 3 novembre.

Amistad a présenté trois témoins, dont l’un avait comparu à l’audience de la législature de Pennsylvanie la semaine dernière. Gregory Stenstrom a déclaré avoir vu un fournisseur de systèmes de vote du Dominion insérer des lecteurs flash dans des machines d’agrégation de vote dans le comté de Delaware, et que les responsables électoraux ont mélangé divers lecteurs de machines d’agrégation, rendant l’audit des résultats problématique.

Ethan Pease, un sous-traitant du service postal américain du Wisconsin, a témoigné qu’il avait été informé de son intention d’antidater des dizaines de milliers de bulletins de vote par la poste, afin de contourner le délai légal de soumission.

Jesse Morgan, chauffeur de camion chez un sous-traitant de l’USPS, se dit méfiant à l’égard de sa cargaison de 288 000 bulletins TERMINÉS: «Je conduisais des bulletins remplis de New York à la Pennsylvanie. Je ne savais pas, alors j’ai décidé de parler. pic.twitter.com/YYIiZL1V55 – Équipe Trump (@TeamTrump) 1 décembre 2020

Le témoignage que Trump a évoqué provenait de Jesse Morgan, un camionneur qui sous-traitait pour l’USPS et conduisait régulièrement du courrier de New York à la Pennsylvanie et retour. Morgan a témoigné que le 21 octobre, sa remorque était chargée à New York de 24 « gaylords » – des boîtes en carton USPS spéciales – contenant entre 144000 et 288000 bulletins de vote par la poste, qu’il était censé décharger à Harrisburg, en Pennsylvanie.

Au lieu de cela, il a dû attendre six heures à Harrisburg et un superviseur lui a dit de se rendre à Lancaster sans se décharger. L’individu a refusé de délivrer à Morgan des documents. Il a garé la remorque à son emplacement habituel à Lancaster, seulement pour qu’elle soit partie le lendemain matin, avec les gaylords des bulletins de vote toujours à l’intérieur.

Le directeur du projet Amistad, Phill Kline, a déclaré que son groupe avait recueilli des témoignages d’experts assermentés alléguant que «Plus de 300 000 bulletins de vote sont en cause en Arizona, 548 000 au Michigan, 204 000 en Géorgie et plus de 121 000 en Pennsylvanie.» Le FBI a accès demandé à leur analyse des données, a noté Kline précédemment.

Les affirmations de Kline ont reçu remarquablement peu d’attention des médias, contrairement à la déclaration du procureur général américain Bill Barr à l’AP plus tôt mardi selon laquelle le ministère de la Justice a « Pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent lors de l’élection. »

L’équipe juridique de Trump a rapidement rétorqué que le DOJ n’avait pas pris la peine d’examiner les preuves qu’ils avaient présentées jusqu’à présent. Ils contestent les résultats des élections en Géorgie, au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie, où de vastes quantités de bulletins de vote par correspondance autorisés cette année sous le prétexte de la pandémie ont permis au démocrate Joe Biden de dépasser Trump et de remporter la victoire.

Les démocrates, les principaux médias américains et les plateformes sociales de la Silicon Valley se sont unis pour insister sur le fait qu’il n’y avait pas eu « répandu » fraude électorale, qualifiant toutes les affirmations de Trump du contraire de « sans fondement » ou « contesté. »

