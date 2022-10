Truc ou poubelle : les fabricants de bonbons sont aux prises avec des déchets plastiques

Les friandises d’Halloween ont un problème délicat : les emballages en plastique difficiles à recycler.

Alors que l’Amérique charge environ 600 millions de livres de bonbons pour Halloween, une poignée d’entreprises tentent de faciliter le recyclage de tous ces emballages. Mais ils reconnaissent que leurs efforts ne font qu’une petite brèche et disent que des changements plus fondamentaux sont nécessaires.

Depuis début octobre, Mars – le fabricant de Snickers et de M&Ms – a distribué 17 400 sacs de collecte de bonbons aux consommateurs américains via son site Web et lors d’événements communautaires. Les sacs peuvent être remplis d’emballages et d’emballages de n’importe quelle marque et envoyés gratuitement à un recycleur spécialisé dans l’Illinois. Ce recycleur, G2 Revolution, transforme les emballages en granulés et les utilise pour fabriquer des sacs à déchets pour chiens.

Les sacs contiennent environ 4 onces de matériau ; si tous les 17 400 sont retournés, cela équivaudrait à plus de 2 tonnes d’emballages recyclés. Mais même dans ce cas, le programme de recyclage ne résoudrait qu’une fraction du problème.

“Ce que j’aimerais voir, c’est que ce programme disparaisse avec le temps et que nous ayons une solution où il n’est plus nécessaire et que nous soyons entièrement recyclables”, a déclaré Tim LeBel, président des ventes de Mars Wrigley US.

Mars s’associe à Rubicon Technologies, basé à Lexington, dans le Kentucky, un consultant et fournisseur de logiciels qui relie les entreprises et les municipalités aux recycleurs. Depuis 2019, Rubicon a son propre programme appelé Trick or Trash, qui envoie une boîte gratuite aux écoles, aux entreprises et aux groupes communautaires pour collecter des emballages de bonbons à recycler. Une boîte supplémentaire, ou une boîte à usage personnel, coûte 100 $; Rubicon dit que cela couvre le coût de fabrication de la boîte, de son expédition dans les deux sens et du recyclage des emballages. Rubicon prévoit d’envoyer 5 000 boîtes cette année.

Mars et Rubicon ne diront pas combien ils dépensent pour leurs programmes d’Halloween. Rubicon note qu’il verse un supplément à UPS pour compenser les émissions de carbone provenant de l’expédition.

Les emballages en plastique, un défi pour les entreprises de recyclage

Les emballages en plastique sont idéaux pour les bonbons pour de nombreuses raisons. Ils sont bon marché et légers, ce qui réduit les frais d’expédition, a déclaré Muhammad Rabnawaz, professeur agrégé à l’école d’emballage de la Michigan State University. Ils sont également faciles à modifier pour différentes fonctions ; certains peuvent avoir un revêtement pour que les bonbons ne collent pas, par exemple.

Mais les emballages en plastique représentent un défi pour les entreprises de recyclage. Ils contiennent souvent un mélange de matériaux, comme du papier d’aluminium, qui doivent être séparés. Ils sont petits et fragiles, ce qui leur permet de contourner facilement les équipements de tri habituels. Ils doivent être nettoyés pour enlever la graisse, l’huile et autres déchets alimentaires. Ils sont multicolores, donc quand ils sont mélangés, ils sortent comme un brun peu attrayant.

Même lorsque les entreprises font l’effort de recycler les emballages de bonbons, elles produisent un plastique de si faible valeur qu’il ne récupère pas le coût du recyclage.

« Il faut que ce soit rentable. Ces gars-là ne sont pas des travailleurs sociaux », a déclaré Brandon Wright, porte-parole de la National Waste and Recycling Association, qui représente les entreprises de gestion des déchets.

En conséquence, de nombreux emballages en plastique finissent par être jetés. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, les conteneurs et les emballages représentaient 21 % des déchets mis en décharge en 2018.

C’est pourquoi il est essentiel que les entreprises alimentaires ou les consommateurs individuels financent les efforts de recyclage, a déclaré Tom Szaky, PDG de TerraCycle.

L’entreprise de recyclage basée dans le New Jersey recycle les emballages de bonbons au Royaume-Uni grâce à des partenariats avec Nestlé et Ferrero. Aux États-Unis, l’entreprise expédiera des boîtes aux consommateurs pour collecter des emballages de bonbons et de collations et les retourner pour recyclage. Une petite boîte coûte 86 $; un grand est de 218 $. TerraCycle a déclaré que cela couvre les frais d’expédition et le processus de recyclage en plusieurs parties.

Szaky a déclaré que TerraCycle avait recyclé environ 40 millions d’emballages de bonbons dans le monde depuis 2014.

Leah Karrer, écologiste à Washington DC, a acheté une boîte TerraCycle en 2020 et a collecté 5 livres d’emballages de bonbons d’Halloween auprès d’environ 20 voisins. Elle aimait sensibiliser au problème et soutenir TerraCycle, mais elle ne l’a pas refait car la boîte était si chère.

“Ce n’est pas une solution rentable pour la plupart des familles, alors que les objets peuvent simplement être jetés dans une poubelle pour être ramassés gratuitement”, a-t-elle déclaré.

Cette année, elle a commandé un sac gratuit à Mars, afin qu’elle puisse envoyer le message que les consommateurs se soucient des déchets plastiques et souhaitent que les entreprises passent à des emballages durables.

“Il ne peut pas incomber au client de résoudre le problème massif des déchets plastiques”, a-t-elle déclaré. “La solution est le changement de système.”

Des millions dépensés pour développer de nouveaux emballages plus faciles à recycler

Les fabricants de bonbons disent dépenser des millions pour développer de nouveaux emballages qui seraient plus faciles à recycler ou à composter.

Cadbury de Mondelez a lancé cette année des emballages plus facilement recyclables – composés à 30 % de plastique recyclé – sur certains marchés. Mars s’est récemment associé à Danimer Scientific, une société de biotechnologie, pour développer des emballages compostables. Hershey s’est fixé pour objectif de rendre tous ses emballages facilement recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2030.

La National Confectioners Association, qui représente l’industrie de la confiserie, affirme que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux doivent également investir dans un recyclage plus avancé.

Mais Janet Dominitz, directrice exécutive du Massachusetts Public Interest Research Group, a déclaré que le recyclage à lui seul ne suffira jamais à suivre la quantité de déchets d’emballage que les gens génèrent. Dominitz a déclaré que les emballages en plastique à usage unique doivent être complètement éliminés.

“Le problème n’est pas le nombre d’emballages de bonbons à Halloween, mais les 365 jours par an que notre infrastructure est configurée pour jeter”, a-t-elle déclaré.