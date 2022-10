TRU WolfPack piège la recrue “ blue-chip ” Sodaro des Kelowna Owls – Kelowna Capital News

De Kamloops cette semaine.

L’entraîneur-chef de volleyball masculin de TRU WolfPack, Pat Hennelly, a déclaré que le passeur Walker Sodaro a le potentiel d’aider à remettre son club dans la conversation parmi les meilleures équipes de Canada-Ouest.

Sodaro, un passeur de 6 pieds 2 pouces de Kelowna, s’est engagé à travailler dur pour le WolfPack, aux côtés de son frère, le frappeur extérieur de deuxième année / libéro Mason Sadaro.

« Il est évidemment bien connu dans le milieu du volley-ball. Cela va nous aider à recruter pour cette classe et à l’avenir », a déclaré Hennelly à TRU Sports Information. « C’est un espoir de premier ordre et notre succès est toujours venu du fait d’avoir quelques joueurs internationaux et d’avoir à égalité des vedettes canadiennes comme Gord Perrin, Brad Gunter et Colin Carson. Je vois Walker comme un élément central de notre programme pour les cinq prochaines années, ce qui nous aidera à revenir dans le premier tiers du Canada-Ouest et à nous classer à l’échelle nationale au pays.

Sodaro est en 12e année à l’école secondaire de Kelowna et a aidé les Owls à remporter le championnat provincial de volleyball des écoles secondaires masculines AAA en 2021, remportant ainsi les honneurs du MVP du tournoi.

“Je veux venir jouer pour le Pack parce que je sentais que c’était la meilleure solution pour moi, mon avenir de volley-ball et mes études”, a déclaré Walker. « Je suis aussi très excité de travailler et d’apprendre de l’entraîneur Hennelly et de l’équipe. Je peux apporter un esprit très compétitif et une mentalité de gagnant à tout prix. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à réussir.

Mike Sodaro, entraîneur-chef de l’équipe masculine senior des Owls, est le père de Mike et Mason.

« Nous avons eu du mal à Kamloops à mettre sur pied un volleyball régulier au secondaire, alors je considère Prince George et Kelowna comme notre bassin de talents locaux », a déclaré Hennelly. «Le recrutement de ces gars de Kelowna a évidemment été facilité par ma connexion avec Mike Sodaro. Nous continuons à regarder sur la route. Nous parlons à Tyler Valuck, qui est un bloqueur central de l’équipe KSS. Lincoln Wagner est un gars de 11e année avec qui nous avons des conversations, donc faire venir un héros local comme Walker ne fera que nous aider avec notre recrutement à Kelowna à l’avenir.

Walker Sodaro devrait rejoindre le Pack à temps pour la campagne 2023-2024.

“Je pense que Pat est l’un des meilleurs entraîneurs au Canada, alors quelle belle opportunité pour mes joueurs de s’éloigner de chez eux, d’avoir confiance en leur entraîneur et de savoir qu’il ne s’agit pas que de volleyball”, a déclaré Mike Sodaro à TRU Sports Information.

Ville de KelownaKamloopsSports locauxVolleyball