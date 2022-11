Troytown Handicap Chase: The Big Dog frappe tard dans le long métrage de Navan pour Peter Fahey et Keith Donoghue | Nouvelles de la course

Le Big Dog a bondi sur une erreur à la fin par Lifetime Ambition pour suivre son succès national de Munster dans le Bar One Racing Troytown Handicap Chase à Navan – et laisser Peter Fahey rêver d’Aintree avec son enfant de neuf ans en constante amélioration.

Le finaliste de Jessica Harrington avait produit une démonstration de galop et de saut entre les mains du demandeur de 7 livres Conor Smithers pendant la majorité du concours, menant le peloton et détenant toujours une longueur d’avance sur son seul poursuivant à l’obstacle final.

Cependant, avec la jauge d’essence clignotant en rouge, un saut désordonné a permis au tir 11/1 de Fahey, qui avait suivi le leader tout au long, de prendre d’assaut la course vers la ligne entre les mains de Keith Donoghue et de défier l’augmentation de 8 livres qu’il a reçue pour gagnant à Limerick le mois dernier.

“Je disais aux gars (Damien et Colin Kelly, propriétaires) qui allaient à Limerick qu’il s’améliorerait un peu mais quand il a gagné, je me suis dit comment je vais l’améliorer”, a déclaré l’entraîneur gagnant.

“Il s’est intensifié aujourd’hui et est un cheval très chanceux pour moi et les gars. Ce fut une bonne performance aujourd’hui en portant le poids.

“La façon dont il se comporte, il pourrait finir par être un cheval du Grand National.”

Image:

The Big Dog bat Lifetime Ambition dans le Troytown à Navan





Donoghue a ajouté : “Je savais que ce garçon était resté et j’étais content de voir un bon rythme dans la course. Il n’a pas sauté aussi bien qu’il le peut aujourd’hui et la photo à la fin ne sera pas géniale, mais nous nous en sommes remis.” et je savais que la finition ici conviendrait.

“C’est un vrai stayer et il allait toujours continuer à me trouver. Quand il est arrivé devant, ses oreilles étaient dressées, il en restait beaucoup. C’est génial.”

Le Death Duty monté par Davy Russell a terminé le meilleur du bataillon Gordon Elliott en troisième, avec son coéquipier Coko Beach aux mains du jockey champion américain Parker Hendricks prenant la quatrième place.

Bouleversé alors que Dawn Rising bat American Mike

L’aube se lève a remporté les honneurs de troisième année en marquant à 10/1 dans un renouvellement spectaculaire du John Lynch Tapis et revêtements de sol Monksfield Novice Hurdle à Navan.

Le pilote vainqueur Mark Walsh s’est contenté de retenir l’ancien finaliste du Bahrain Trophy pendant la majorité du concours alors que l’Américain Mike, favori 2/7, et son principal rival du marché Affordale Fury se sont disputés à l’avant.

En fait, ce duo semblait avoir la course à régler entre eux alors que le quatuor participant rentrait chez lui et c’était la charge de Noel Meade entre les mains de Bryan Cooper qui commençait à prendre le contrôle avant de s’écraser lors du dernier vol.

Cela a semblé offrir à l’Américain Mike une heureuse victoire, mais Walsh et Dawn Rising, entraînée par Joseph O’Brien, étaient restées sur le rythme et ont épuisé le deuxième Champion Bumper dans les phases finales.

Le gagnant a reçu une citation de 12/1 pour l’Albert Bartlett Novices ‘Hurdle au Festival de Cheltenham par Paddy Power.

Grangeclare Ouest regarde une autre perspective chaude pour Willie Mullins et les propriétaires de Cheveley Park après une impressionnante démonstration lors de ses débuts en haies à Navan.

Pas vu depuis 547 jours depuis l’enregistrement d’un succès facile de neuf longueurs dans un pare-chocs Punchestown, l’achat de 430 000 £ du champ de pointage a été tout aussi destructeur lors du saut d’obstacles selon les règles pour la première fois.

Image:

Grangeclare West et Paul Townend sautent vers la victoire à Navan





Paul Townend était immobile alors qu’il traquait ses rivaux du marché Kudasheva et Firm Footings jusqu’au dernier vol et le pilote devait simplement appuyer sur le bouton du six ans alors qu’il s’étirait pour gagner le Irish Stallion Farms EBF Maiden Hurdle par 13 longueurs.

Le gestionnaire de Closutton est maintenant tenté de tester le fils de Presenting in Grade One Company, avec le Lawlor’s Of Naas Novice Hurdle le 8 janvier identifié comme une cible potentielle pour le favori 2/1.

de Gordon Elliott Fil Dor ébloui lors de ses débuts de chasse alors que le grand affrontement entre le favori du 10/11 et Saint Roi a répondu aux attentes.

Les deux ont sauté avec précision alors qu’ils transformaient le Boardsmill Stud Irish EBF Beginners Chase en un match au moment où le peloton avait passé le poteau gagnant pour la première fois et se dirigeait vers le pays.

Image:

Fil Dor et Jack Kennedy remportent le Boardsmill Stud Irish EBF Beginners Steeplechase





L’éventuel troisième Gallant John Joe était le seul dans la même paroisse au moment où le finaliste du Triumph Hurdle et le quatrième Champion Hurdle de Willie Mullins sont entrés dans les foulées correspondantes à domicile.

Il n’y avait toujours rien entre la paire deux, alors que Jack Kennedy à bord du vainqueur et Mark Walsh à Saint Roi commençaient à s’animer en selle – et c’est Fil Dor qui ombrait les choses en dernier avant de s’étirer pour un quatre longueurs Succès.

Paddy Power est allé 10/1 de 14s pour l’Arkle au Cheltenham Festival, alors qu’il est 16s de 33/1 avec la même entreprise pour le Turners Novices ‘Chase sur un demi-mile supplémentaire.

Il y avait un autre succès sur la carte pour le gestionnaire de Cullentra House et Kennedy lorsque Prose de la jungle a remporté le Bar One Racing Price Boosts Everyday Handicap Hurdle.