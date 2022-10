Troyer Carlson de Kaneland contribue à 4 touchés dans la victoire en séries éliminatoires de classe 6A contre Riverside-Brookfield – Shaw Local

MAPLE PARK – Troyer Carlson s’est précipité pour un touché et en a lancé trois autres pour mener Kaneland à une victoire de 35-14 sur Riverside-Brookfield lors du match de première ronde de classe 6A de vendredi à Maple Park.

Kaneland (7-3) jouera la semaine prochaine contre le vainqueur du match de samedi entre Crystal Lake South (5-4) et PrairieRidge (8-1).

Les Knights ont fait irruption pour 28 points au troisième quart après être entrés dans l’impasse à 7-7 à la mi-temps.

C’était la deuxième semaine consécutive où Kaneland est sorti fort au troisième quart pour prendre le contrôle d’un match.

« Nous avons fait un autre très bon travail au troisième quart », a déclaré l’entraîneur des Knights, Pat Ryan. «Notre protection contre les passes s’est bien déroulée et Troyer s’est installé. Nous lui avons parlé à la mi-temps, et il faisait des lancers et des connexions, et notre défense a continué à bien jouer, donc c’était juste du bon football d’équipe dans ce troisième quart-temps.

“Nous devons juste commencer au premier trimestre aussi, tu vois ce que je veux dire?”

Aucune équipe n’a marqué dans le premier quart, mais Carlson est resté presque intact pour une course de 8 verges à seulement 36 secondes du deuxième quart pour une avance de 7-0 à Kaneland.

Riverside-Brookfield (6-4) a égalisé avec 4:02 à faire au deuxième quart sur une possession qui a été déclenchée par un sac de Dillon Coen qui a aidé les Bulldogs à commencer leur entraînement sur la ligne de 42 verges de Kaneland.

Le court écran de Diego Gutierrez à Luke Kumskis lors du premier jeu de ce disque s’est transformé en un touché alors que le junior de 6 pieds 3 pouces a trouvé une ouverture et s’est lancé pour porter le score à 7-7.

“Nous avons été très compétitifs tout au long du parcours, et je pense que nous nous sommes bien alignés avec eux en termes de taille, de vitesse et de tout”, a déclaré l’entraîneur des Bulldogs Sam Styler. “Ils ont juste réussi à jouer quelques jeux de plus que nous.”

La course de touché de 22 verges de Tyler Bradshaw avec 10:18 à faire au troisième quart a fourni aux Knights un excellent début de deuxième mi-temps, mais les Bulldogs ont rapidement réagi.

Face à un quatrième et un 3 sur la ligne des 9 verges de Kaneland, Gutierrez a envoyé une passe courageuse à Tohma Tucker dans la zone des buts pour égaliser le match à 14-14 avec 6:16 à jouer au troisième quart.

C’était le genre de jeu qui aurait pu renverser la vapeur, mais cela n’a semblé que stimuler Carlson, qui ne faisait que commencer.

Tout d’abord, c’était sa belle frappe de 40 verges contre le deuxième Dylan Sanagustin avec 4:55 à faire au troisième quart pour donner à Kaneland une avance de 21-14. Moins de deux minutes plus tard, il a lancé un écran à Johnny Spallasso qui l’a transformé en un touché de 61 verges.

“C’était un écran (récepteur large) à droite, l’une de nos pièces préférées”, a déclaré Spallasso. «Nous l’exécutons beaucoup à l’entraînement et nous le pratiquons bien. Nos monteurs de ligne sont sortis sur le terrain et m’ont donné de superbes blocs et je l’ai ramené à la maison après cela.

Les Knights récupéreraient le ballon dans le quart avec une position fantastique sur le terrain après que Dawson Trebolo ait obtenu un bloc de botté de dégagement convoité.

“Nous faisions un blitz et j’ai pu passer par là et le bloquer”, a-t-il déclaré. “C’était fou la quantité d’élan que nous avons tirée de cela, et nous avions déjà beaucoup d’élan, mais plus nous pouvons obtenir d’élan, mieux c’est.”

Les Knights ont transformé le botté de dégagement bloqué en une passe de touché de 27 verges de Carlson à Dom DeBlasio avec 21 secondes à jouer au troisième quart et soudain, un match serré a été ouvert.

“Nous avons rebondi après nos erreurs et corrigé ce dont nous avions besoin à mi-temps et nous sommes sortis et nous avons réussi au troisième quart”, a déclaré Carlson. “Ce fut un excellent effort d’équipe au troisième quart-temps.”

En effet. Un punt bloqué. Quatre touchés. C’est le genre de trimestre que vous aimeriez pouvoir enfermer et répéter à moins que vous ne soyez de l’autre côté.

“Nous les avons joués très durs en première mi-temps et nous savions en quelque sorte dans quoi ils allaient sortir, et nous avons réussi à l’arrêter efficacement”, a déclaré Styler. “(Au troisième trimestre), nous n’avons pas pu trouver de réponse à certaines de leurs menaces profondes et à certains de leurs écrans. Mais, je suis extrêmement fier de mes gars pour la façon dont ils se sont battus. C’était génial.”