Troy Williams un one-man show, poussant Maulers à la deuxième victoire

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

DETROIT – S’il est possible d’avoir un one-man show dans le football, Maulers de Pittsburgh le quart-arrière Troy Williams est aussi proche que possible.

Dans un match mettant en vedette des équipes qui ont toutes deux connu des difficultés offensives, Williams a à lui seul poussé son équipe à une victoire 23-7 sur sa ville natale. Panthères du Michigan – et une soirée dans les vestiaires d’après-match qui a été entendue depuis la salle de presse.

« Pour moi, c’est juste une combinaison de beaucoup de travail acharné et c’est difficile de gagner un match », a déclaré l’entraîneur-chef de Pittsburgh Ray Horton alors que ses joueurs étaient assis à côté de lui en souriant. « Et donc vous pouvez vous lâcher un peu, et comme ils l’ont dit, nous allons à Memphis la semaine prochaine et essayons de continuer à rester sur les voies ferrées. »

Williams était responsable de 243 des 299 verges au total de son équipe. Il a complété 15 des 19 tentatives de passes pour 184 verges et deux touchés dans les airs, tout en menant l’équipe en verges au sol avec 59 en 10 courses, dont une pour un score de 13 verges.

« J’ai juste l’impression que nous avons commencé à nous faire confiance de plus en plus chaque semaine », a déclaré Williams. « A chaque match, nous passons plus de temps les uns avec les autres sur et en dehors du terrain, donc j’ai l’impression que cela a été formidable pour nous. Et nous pensons que n’importe qui en attaque peut se lancer à tout moment. Donc, essayez simplement de continuer à rester en plus de nos règles de base et continuez à essayer de vous amuser. »

Faits saillants : les Maulers ont battu les Panthers

Mis à part Williams, le receveur large Bailey Gaither a eu une prise spectaculaire à une main au troisième quart pour déplacer les Maulers de 43 mètres sur le terrain. La capture à elle seule a donné à Gaither la tête de l’équipe en verges sur réception ce jour-là, alors qu’il a terminé avec quatre attrapés pour un total de 89 verges sur réception.

Les Maulers se sont également améliorés dans la zone rouge. Ils sont entrés dans le match après avoir converti un seul des 12 déplacements dans la zone rouge en un touché. Samedi, ils étaient trois en quatre, avec 21 points au total provenant de l’intérieur des 20.

« Le plus important pour nous était de remettre le ballon entre les mains de nos meneurs de jeu », a déclaré Williams. « Nous avons prêché cela ces deux dernières semaines. »

La défense des Maulers a été à la hauteur de sa réputation. Entrant dans le match en tête de l’USFL avec une marge de rotation de +3, les Maulers ont pris le ballon quatre fois samedi, récoltant 13 points pour l’attaque. Dans un match à faible score comme celui-ci, cela faisait toute la différence.

« Je pense que nous jouons simplement avec beaucoup de confiance », a déclaré le demi de coin Mark Gilbert. « Nous savons à quel point nous sommes bons actuellement. Nous pouvons savoir à quel point nous pouvons nous améliorer. Je pense donc que nous essayons simplement de faire avancer le train. »

« Nous nous rassemblons tous, nous avons cette fanfaronnade en ce moment, et je pense que c’est ce qui nous pousse à rester dans le match et à être dans le match et à gagner notre match », a déclaré le secondeur Kyahva Tezino.

Le receveur large Ishmael Hyman a été le premier héros des Panthers du Michigan. Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de reporter, les Panthers ont forcé une possession vide des Maulers de Pittsburgh grâce à un tacle de Breeland Speaks pour perte.

« Ce que j’aime chez Breeland, c’est qu’il travaille si dur », a déclaré l’entraîneur-chef du Michigan, Mike Nolan, après le match. « Et je dirais plus que cela, c’est vraiment important pour lui. Il fait des efforts énormes. Je pense que beaucoup de ses jeux sont le résultat d’un simple effort. Les meilleurs joueurs de la NFL jouent avec beaucoup d’efforts. Et je pense que s’il veut se faire vacciner et y retourner un jour, il l’aura probablement. »

Lors du botté de dégagement qui a suivi, Hyman a renvoyé le ballon de la ligne de but au Pittsburgh 26 sur une course passionnante; balancer, tisser et casser des tacles en cours de route. À partir de là, le quart-arrière Josh Love a pu prendre le reste du chemin, le trajet culminant par un touché de 5 verges à l’arrière de la zone des buts contre l’ancien ailier rapproché des Cowboys de Dallas Cole Hikutini. Les Panthers menaient 7-0 avec 9:09 à jouer au premier quart. Cependant, les Panthers n’ont pas pu soutenir beaucoup plus offensivement après cela.

Pittsburgh l’a rapidement égalé sur la possession qui a suivi, grâce à un entraînement bien équilibré de Williams dans lequel il a pu utiliser sa propre mobilité pour déplacer les chaînes. Le premier score des Maulers est venu sur une passe de pelle de Williams à l’arrière / ailier serré Mason Stokke avec 2:02 à jouer, égalisant le score à sept au premier quart.

Et tandis que le prochain entraînement semblait prometteur pour les Panthers, Reggie Corbin a échappé le ballon sur la ligne des 41 verges du Michigan, redonnant le ballon à Pittsburgh en territoire positif. Williams a rapidement frappé le receveur large Isiah Hennie et les Maulers étaient dans la zone rouge. Ils ont fini par marquer sur une passe de Williams à Hennie, donnant à Pittsburgh sa première avance du match avec 13:38 à jouer en première mi-temps.

Speaks a connu une excellente journée pour les Panthers, non seulement en arrêtant la première possession des Maulers presque à lui seul, mais en limogeant Williams à trois reprises et en terminant avec six plaqués combinés, un pour perte et un échappé récupéré. Speaks mène la ligue en sacs pendant cinq semaines avec sept. Il a également récupéré un échappé en fin de match pour préparer l’offensive des Panthers à la ligne des 25 verges de Pittsburgh. C’était le seul défaut de Williams pour Pittsburgh, mais après une interception de Carson Strong dans la zone des buts, cela n’a donné aucun point aux Panthers. Williams a réussi à lancer le ballon pour le score à partir de 13 mètres sur le trajet qui a suivi, mettant les Maulers en tête 23-7 après une tentative bloquée de points supplémentaires.

L’attaque du Michigan ne pouvait gérer aucun type de rythme. Bien qu’ils aient mené puis perdu un seul score en première mi-temps, les Panthers ont eu moins-1 verges au sol au cours des deux premiers quarts et ont terminé le match avec seulement 18 verges au sol.

L’entraîneur-chef des Panthers Mike Nolan a continué à donner du temps de jeu à Love et Strong au poste de quart-arrière. Strong a terminé 13 sur 23 pour 94 verges et une interception. Il a été limogé quatre fois. Love a été 8 en 12 pour 68 verges, un touché et une interception.

« Il y aura toujours une compétition de quart-arrière », a déclaré Nolan. « Nous en parlerons encore cette semaine. Et nous pourrons toujours vous faire savoir qui va commencer la semaine, mais je ne pense pas qu’une performance ait été convaincante pour dire que cette personne est le gars. »

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

