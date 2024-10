Troy DeVolld décède ; Le producteur non scénarisé de longue date avait 53 ans

Troy DeVolld, producteur prolifique de télé-réalité, qui a travaillé sur Épouses de basket-ball, Danse avec les stars et Soirée de jeux hollywoodienne, est décédé le 14 octobre à Casselberry, en Floride. Il avait 53 ans.

Son décès a été confirmé par le Maison funéraire DeGusipe en Floride.

Originaire de l’Ohio, DeVolld a étudié les beaux-arts au Flagler College et à la Full Sail University. Sa carrière à la télévision a débuté en 2000 avec un concert sur MTV. Peur. Il a ensuite commencé à travailler presque sans arrêt dans un espace non scénarisé sur des émissions comme Les Osbournes, la vie surréaliste, les règles de la maison, le célibataire, Flipping Out, qui portez-vous, My New BFF de Paris Hilton : Dubaï, et Elle a le look.

Son travail sur le BÉpouses de basket-ball la franchise a débuté en 2010 ; il a été producteur superviseur et co-producteur exécutif sur les versions originale et Épouses de basket-ball : LA. Il a ensuite produit le Hollywood Game Night, Danse avec les stars, Hollywood Divaset Pratiquement amoureux.

Il a écrit deux livres sur le secteur du petit écran : le tome de 2016 Télé-réalité, un guide d’initiés sur le marché le plus chaud de la télévision, et le livre 2021 Et autre chose : un guide du débutant sur le processus de notes télévisées. Il était également un panéliste régulier à Story Expo, une conférence annuelle pour les écrivains.

DeVolld laisse dans le deuil sa mère Gail; sœur Melissa Hughes et beau-frère, Joshua Hughes.