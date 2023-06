Troy Deeney a révélé qu’Arsenal et Tottenham l’avaient approché après la relégation de Watford de la Premier League en 2020.

Mais bien qu’aucun des deux mouvements ne se soit concrétisé à la fin, la légende des Hornets affirme que l’intérêt des Gunners n’est jamais allé nulle part grâce à ses commentaires plutôt audacieux faits dans une interview d’après-match.

Deeney a finalement signé pour le club d’enfance de Birmingham City en 2021 et y joue depuis.

Mais avant son départ, l’attaquant a reçu une proposition concernant un déménagement à l’Emirates Stadium et une chance de rester en Premier League – mais il y avait un hic.

S’exprimant sur le Podcast Filthy FellasDeeney a déclaré: « Vous savez que j’étais sur le point de signer [for Arsenal]. L’année où j’ai été relégué.

« On a perdu à Arsenal, 3-2, moi et Welbz [Danny Welbeck] marqué, nous aurions probablement pu vous battre, c’était cette année COVID, à huis clos.

« Nous avons été relégués ce jour-là, c’est à Arsenal, et tout le monde était comme, ‘Ahhh cajones!’ et peu importe, ‘ferme ta bouche mec.' »

Deeney fait bien sûr référence à lui en disant qu’Arsenal manquait de « cojones » lorsque Watford a ensuite battu 2-1 à Vicarage Road lors de la saison 2017/18, ce qui a déclenché une querelle entre lui et les fidèles Gunners.

« Ensuite, de retour à l’entraînement, je suis juste sur le vélo parce que mon genou ne va pas », a poursuivi Deeney. « Quelqu’un d’Arsenal appelle, comme, ‘Yo, iriez-vous Arsenal? Mais ce que vous devez faire, vous devez vous excuser pour ce commentaire.’

« J’ai dit que je n’allais pas m’excuser pour ça. »

Tottenham était également intéressé par Deeney le même été, Jose Mourinho lorgnant l’homme des Hornets comme remplaçant de l’attaquant Harry Kane.

« Je conduisais dans le sud de la France, c’était encore l’époque du COVID, vous ne pouviez pas vraiment voler et tout ça », a expliqué Deeney. « Et mon agent téléphone : ‘Watford veut se débarrasser de toi’.

« Je suis littéralement comme, ‘Moi !?’ Gardez à l’esprit que je conduis en short parce que je ne peux pas mettre de pantalon, mon genou est énorme [from an injury he was playing through].

« Mon genou enfle et tu veux parler de te débarrasser de moi maintenant ? Compte tenu des quatre derniers mois, je n’ai pas été payé ! Parce que je leur ai dit de le garder, assurez-vous que le personnel soit payé. Alors maintenant Je prenais tout personnellement.

« Quoi qu’il en soit, je me suis installé pendant une semaine, je reviens et ils me disent: » Voulez-vous parler à [Jose] Mourinho aux Spurs ?

« Si vous vous souvenez, la saison s’est terminée en juillet et nous sommes revenus directement, ce fut un revirement rapide. Vais-je parler à Mourinho? Bien sûr que je le ferai, c’est Jose, qu’est-ce que tu veux dire? Genre, qui ne va pas parler à Mourinho. »

Et assez tôt, Deeney s’est retrouvé face à face avec The Special One – mais encore une fois, il y avait un hic.

« Il voulait que je vienne aux Spurs, mais ils ont ça [Carlos] Le gars de Vinicius [lined up]ils jouent avec cette idée », a-t-il déclaré.

« Ils m’ont demandé de discuter [with Mourinho], il voulait savoir si je viendrais et serais moi. J’ai dit, ‘écoute, j’ai 32 ans, passons un bon moment, je viendrai.’ C’est la seule fois où j’aurais joué en Europe.

« Si Harry [Kane] va bien, je serais sa plus grande pom-pom girl, mais s’il ne l’est pas, j’interviendrai – et aussi quotidiennement je le pousserai. Je suis loin d’être aussi bon qu’Harry, loin d’être, je ne dirai jamais ça. Mais il y a certaines choses que je fais qu’il ne peut pas faire.

« Mais je pensais que je pouvais faire ça [back-up] rôle, et ils étaient en Ligue Europa ou quelque chose comme ça, donc j’étais content de jouer tous les jeudis, pas de problème. Nous avons eu la conversation, il a dit ‘si je ne peux pas obtenir [Vinicus] sur la ligne, vous êtes le prochain. Doux. »

Bien sûr, les Spurs ont fini par signer Vinicius et Deeney est resté à Vicarage Road pendant une autre année, aidant Watford à être promu dans l’élite.

Qui sait ce qui aurait été si Vinicius n’avait pas été disponible et Deeney n’a jamais dit que l’équipe d’Arsène Wenger manquait de cojones.