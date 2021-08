Trouvez votre maison lorsque les DINOSAURES parcouraient la Terre avec cette carte étonnante qui déplace les continents

UNE carte EN LIGNE montre où se trouvait votre maison il y a des centaines de millions d’années.

Conçu par le scientifique californien Ian Webster, l’outil interactif révèle à quel point votre ville natale s’est déplacée en raison de la dérive des continents.

Le point rouge montre l’emplacement de Londres sur Terre il y a 66 millions d’années Crédit : Ian Webster

Et voici où aurait été Londres s’il se trouvait au même endroit il y a 280 millions d’années Crédit : Ian Webster

La couche externe de la Terre, la croûte solide sur laquelle nous marchons, est constituée de morceaux brisés – des continents – un peu comme la coquille d’un œuf cassé.

Il y a environ 240 millions d’années, les continents ont tous fusionné en un seul super-continent appelé Pangée.

Au fil du temps, les morceaux de la croûte se sont séparés et se sont déplacés, formant finalement les sept continents reconnus que nous connaissons aujourd’hui.

Pour illustrer comment les masses continentales de la Terre ont changé au fil du temps, Webster a créé l’outil gratuit Ancient Earth Globe.

Il vous permet de saisir l’emplacement d’une ville ou d’une ville n’importe où dans le monde et de voir où elle se serait trouvée sur la Terre préhistorique.

Les visiteurs peuvent choisir parmi une sélection de périodes, de l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années jusqu’à il y a 750 millions d’années, lorsque les premières algues vertes ont fleuri sur notre planète.

« Cela montre que notre environnement est dynamique et peut changer », a déclaré Webster, 31 ans, à CNN l’année dernière.

« L’histoire de la Terre est plus longue que nous ne pouvons le concevoir, et la disposition actuelle de la tectonique des plaques et des continents est un accident du temps.

« Ce sera très différent à l’avenir, et la Terre pourrait nous survivre à tous. »

Webster a construit le site comme une application Web qui se trouve au-dessus d’une autre carte basée sur des modèles géologiques complexes.

L’outil utilise également Gplates, un logiciel utilisé par les géologues pour visualiser les reconstructions de la tectonique des plaques au fil du temps.

Il est destiné à fournir un moyen rapide et facile de comprendre l’histoire et la science de la Terre, selon Webster.

« Il est destiné à susciter la fascination et, espérons-le, le respect des scientifiques qui travaillent chaque jour pour mieux comprendre notre monde et son passé », a-t-il déclaré.

« Il contient également des surprises amusantes, par exemple comment les États-Unis étaient autrefois divisés par une mer peu profonde, les Appalachains étaient de très hautes montagnes comparables à l’Himalaya et la Floride était autrefois submergée. »

Vous pouvez consulter l’outil interactif ici.

Voici où se trouvait New York il y a 750 millions d’années

