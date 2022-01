Trouvez un emploi adapté à votre vie de famille avec le programme Parents de Travelodge

VOUS CHERCHEZ à adapter un emploi à la vie de famille?

La chaîne économique Travelodge souhaite pourvoir 600 postes dans ses 582 hôtels britanniques et son siège social à Thame, dans l’Oxfordshire.

Sam Freeman, mère célibataire, a quitté l’école à 16 ans et a travaillé comme serveuse, chef et spécialiste des assurances avant de démissionner pour s’occuper de ses enfants en 2009.

Son programme Parents associe les mamans, les papas et les soignants avec des rôles près de la maison ou avec des heures d’ouverture de l’école.

Le dispositif prépare également les parents à devenir cadres lorsque les obligations familiales le permettent.

Le directeur général de Travelodge, Craig Bonnar, a déclaré: « C’est un excellent choix pour les mamans et les papas qui cherchent à commencer ou à redémarrer leur carrière. »

Il y a cinq ans, elle s’est jointe à l’équipe d’entretien ménager de Travelodge. Après avoir étudié sur Aspire, le programme interne de développement de la gestion de l’entreprise, elle est maintenant directrice des Travelodges King’s Lynn et Norwich Cringleford à Norfolk.

Sam, 36 ans, de Kings Lynn, a déclaré : « Je ne peux pas croire à quel point ma vie a changé depuis mon arrivée. Je ne savais tout simplement pas que j’avais ce potentiel en moi.

« Aujourd’hui, je suis responsable de la gestion de deux hôtels Travelodge et je suis un champion TripAdvisor dans mon district. Je coache les membres de l’équipe, qui comprend des mamans et des papas qui sont dans une situation similaire à la mienne.

« Parfois, il faut sortir des sentiers battus pour réaliser ses rêves. Si je n’avais pas pris le risque de me lancer dans l’inconnu, je ne serais pas là aujourd’hui. Je n’ai pas seulement accepté un emploi chez Travelodge, j’ai eu une carrière réussie.

Le boom des séjours et le retour des déplacements professionnels signifient que le secteur de l’hôtellerie et de l’accueil recrute à une vitesse record.

Les 600 postes vacants de Travelodge incluent des postes de directeurs d’hôtel et de directeurs adjoints, d’employés de café et de bar, de membres de l’équipe d’entretien ménager et de réceptionnistes, avec des emplois à temps plein et à temps partiel avec des horaires flexibles.

Il existe également 40 postes au siège, notamment dans les domaines des services clients, des finances, des ressources humaines, de l’informatique, du marketing et des ventes, des relations publiques, de l’immobilier, des achats, des revenus et des opérations au Royaume-Uni.

Les candidats retenus qui souhaitent progresser peuvent postuler au programme Aspire, qui a aidé des milliers d’employés débutants à accéder à des postes de direction.

M. Bonnar a ajouté : « Rejoindre le secteur hôtelier britannique peut être la meilleure décision que vous puissiez prendre.

« L’industrie hôtelière est amusante et passionnante et ouvre la porte à un monde d’opportunités. »

Intéressé? Vous pouvez postuler sur travelodge.co.uk/careers.

Vous avez de la magie de génie ?

TROUVEZ de l’argent – et de l’amour – avec l’application de rencontres Genie Connections.

Avant la Saint-Valentin le mois prochain, la plateforme axée sur la sécurité recrute des ambassadeurs de la marque pour tester le service et faire passer le mot sur les réseaux sociaux et lors d’événements de l’industrie.

Les influenceurs sélectionnés gagneront jusqu’à 15 £ de l’heure.

Katie Knowles, directrice marketing de Genie Connections, a déclaré : « Être ambassadrice de la marque devient rapidement un choix de travail populaire pour la génération Z.

« Nous recherchons 30 influenceurs qui valorisent la sécurité et l’autonomisation des femmes tout en rencontrant des gens dans la vraie vie. »

Pour postuler pour devenir l’un de ses ambassadeurs, envoyez un courriel à sophie.roberts@genieconnections.com en expliquant pourquoi vous pensez être fait pour le poste.

Un vivier de talents

C’est votre chance de faire sensation en tant que professeur de natation.

Le Royaume-Uni fait face à un manque d’environ 8 000 instructeurs – aggravé par la crise de Covid.

Les nageurs olympiques Becky Adlington et Steve Parry, ainsi que la gymnaste Beth Tweddle, ont lancé la société Sporting House pour investir près de 3 millions de livres sterling dans le recrutement d’enseignants.

Becky a déclaré: «La natation et la sécurité aquatique sont des compétences de vie tellement importantes. Cela aide vraiment à sauver des vies.

Sporting House espère recruter 100 professeurs de natation et 40 entraîneurs de gymnastique d’ici la fin de l’année.

L’entreprise paiera les frais de formation de 1 000 £ pour chaque entraîneur. Les candidats n’ont pas besoin d’expérience préalable.

Voir thesportinghouse.co.uk/careers.

Préparez-vous pour des retours en toute sécurité

AVEC la fin des conseils de Covid sur le travail à domicile, de nombreuses entreprises exhortent les employés à retourner au bureau.

Un porte-parole du spécialiste juridique The Compensation Experts a déclaré: «De nombreux travailleurs peuvent trouver intimidant d’être de retour. Les recherches pour « Puis-je refuser de retourner au bureau » ont augmenté de 767 % ? »

Ci-dessous, il décrit comment les entreprises peuvent assurer la sécurité du personnel et éviter d’éventuelles réclamations.

Créez un programme de sécurité : parcourez le lieu de travail et identifiez tout danger potentiel, puis corrigez-le avant le retour du personnel. Envisagez également des cours de secourisme pour le personnel. Renforcer le régime d’hygiène : Il est essentiel de proposer des produits antibactériens. Informez le personnel sur le nettoyage des bureaux et des salles de réunion après utilisation. Fournissez les informations dont le personnel a besoin : il doit pouvoir travailler en toute sécurité et sans se blesser. Même un travail comme soulever un écran d’ordinateur devrait faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une formation offerte. Installez correctement l’équipement – et auditez : assurez-vous que les chaises sont dans la bonne position pour soutenir correctement le dos, et que les claviers et les moniteurs sont dans le bon angle. Évitez les raccourcis : les erreurs se produisent le plus souvent lorsque le personnel est pressé. Apprenez-leur qu’il vaut mieux prévenir que guérir.