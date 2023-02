Trouvez un cœur caché dans cette image d’illusion d’optique

La semaine de la Saint-Valentin est en cours et chaque jour signifie un élément particulier de l’amour. Par exemple, le premier jour est le jour de la rose, le deuxième jour est le jour de la proposition, le troisième jour est le jour du chocolat, etc. Pour célébrer la Saint-Valentin, une illusion d’optique a fait le tour d’internet qui montre des fleurs, des couples d’ours et de renards et un cœur caché quelque part dans cette image. Le défi pour les téléspectateurs est de trouver le cœur en 9 secondes.

L’image montre un bouquet de fleurs, un chat regardant dans un miroir représentant l’amour de soi, des oiseaux, des ours et des renards amoureux, des papillons et un cœur caché quelque part parmi ces éléments. Tous les autres éléments de l’image fonctionnent comme des distractions pour que les téléspectateurs mettent plus de temps que d’habitude à trouver le cœur. Des papillons aux couples d’animaux, chaque élément n’est là que pour attirer les spectateurs et les ralentir dans leur quête pour résoudre ce casse-tête photographique.

Pour trouver le cœur, il faut rester concentré sur sa recherche et s’assurer qu’il ne se laisse pas emporter par les éléments “mignons” de l’image. Si vous pouvez trouver le cœur dans le délai imparti, vous pouvez vous considérer comme une personne avec un QI élevé et vous avez une attention exceptionnelle aux détails. Mais au cas où vous n’auriez pas pu le trouver, la pratique peut vous y amener en un rien de temps.

En attendant, voici la solution :

Le cœur est situé juste au-dessus du couple d’oiseaux. Il n’est possible de trouver cet élément qu’une fois que vous avez zoomé un peu et l’avez parcouru de manière ordonnée. Le cœur se trouve sur le côté gauche de l’image et il est difficile mais pas impossible de le localiser si l’on peut parcourir correctement sans manquer un centimètre de l’image.

Plusieurs de ces images qui servent d’illusions d’optique sont présentes sur Internet pour que les gens puissent s’entraîner. Les illusions d’optique agissent non seulement comme un passe-temps intelligent, mais sont un outil polyvalent pour mieux vous connaître en termes de personnalité, de QI et de capacités d’observation.

