Le gel des prix de l’énergie doit être remplacé par “quelque chose de mieux l’hiver prochain” car il coûtera jusqu’à 150 milliards de livres sterling, a averti Liz Truss, une éminente économiste.

Paul Johnson, le chef de l’Institute for Fiscal Studies, a exhorté le Premier ministre à abandonner les plans visant à retenir les factures de tout le monde jusqu’en 2024 et à trouver une solution plus intelligente à la crise.

Le plaidoyer intervient après de vives critiques à l’encontre du gouvernement pour ne pas avoir révélé le coût prévu d’un gel de deux ans avant un “mini-budget” attendu la semaine prochaine.

M. Johnson a qualifié cette décision d ‘”extraordinaire”, en disant: “Cela pourrait en fait s’avérer être la plus grande annonce budgétaire de ma vie, car cela pourrait coûter 150 milliards de livres sterling.”

Il a convenu que le gel “pourrait être nécessaire” pour cet hiver, mais a averti : “C’est incroyablement cher. C’est totalement non ciblé.

« Cela donne de grosses sommes d’argent à des gens qui n’en ont pas besoin, et cela signifie que nous ne sommes pas confrontés au signal de prix indiquant qu’il y a moins d’essence là-bas. Et pourtant, nous sommes massivement subventionnés pour utiliser le gaz.

M. Johnson a dit Fois Radio: “Une des choses que j’espère vraiment, c’est qu’ils ont des équipes de personnes qui travaillent l’année prochaine pour penser à quelque chose de mieux pour l’hiver prochain.”

Mme Truss a effectué un revirement spectaculaire, deux jours seulement après son entrée en fonction, en annonçant que les factures annuelles moyennes des ménages seraient gelées à 2 500 £ jusqu’en 2024.

Ils devaient passer à 3 549 £ à partir du mois prochain et à plus de 5 000 £ l’année prochaine – menaçant des millions de personnes avec des factures qu’ils ne pourraient pas payer.

Tous les détails sur le fonctionnement de la «garantie des prix de l’énergie» ne sont pas encore apparus, car l’annonce a été immédiatement noyée par la mort de la reine.

Le gouvernement couvrira le coût – grâce à un bond dans l’emprunt – du plafonnement du montant que les sociétés énergétiques peuvent facturer aux clients pour une unité de gaz.

Une remise de 400 £ sur toutes les factures annoncée plus tôt cette année a été conservée, réduisant de 66 £ chaque mois d’octobre à avril, et les écoprélèvements suspendus, permettant à un ménage moyen d’économiser environ 150 £ par an.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a fixé le prix à 120 milliards de livres sterling – la facture juste pour renflouer les ménages, avec des dizaines de milliards distincts nécessaires pour sauver les entreprises.

Bien que cela s’appelle une «garantie», les personnes vivant dans des maisons grandes ou avec des courants d’air paieront inévitablement beaucoup plus.

Mme Truss a déclassé son budget d’urgence prévu en un «événement fiscal» – pour éviter un examen minutieux par le Bureau de la responsabilité budgétaire – qui a été prévu pour la semaine prochaine.

Elle devrait s’envoler pour New York pour la réunion du chef de l’ONU dès lundi soir, quelques heures après les funérailles de la reine, et retourner au Royaume-Uni tard mercredi ou tôt jeudi.

Cela permettrait au mini-budget de se tenir jeudi la semaine prochaine, avant que le Parlement ne se sépare à nouveau pour les conférences des partis travailliste et conservateur.