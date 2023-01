Trouvez quatre chenilles dans cette image

Internet regorge d’illusions d’optique et les gens ont hâte d’essayer et de résoudre chacune d’entre elles. La raison pour laquelle les illusions d’optique sont à la mode est leur polyvalence. Les illusions d’optique ne sont pas seulement idéales pour les personnes à la recherche d’un passe-temps, elles aident également à révéler des qualités que même nous ne connaissons pas parfois. De plus, ces images sont le meilleur moyen de mesurer votre QI et vos capacités d’observation. Une illusion d’optique représentant quatre lapins et quelques plantes a fait surface en ligne, mais les téléspectateurs doivent trouver quatre chenilles dans l’image.

Le tableau a été peint par l’artiste Gargle Dudos. Il présente quatre lapins dont l’un porte un fruit, des plantes à fleurs blanches et quelques chenilles sur fond vert. Le défi lancé aux téléspectateurs est de trouver quatre chenilles en huit secondes.

Les composants de l’image autres que les chenilles servent de distractions pour allonger le temps pris par une personne pour terminer le défi. Cependant, si vous êtes suffisamment concentré, vous pouvez trouver les chenilles en 8 secondes.

Si vous avez réussi à trouver les chenilles dans le délai imparti, vous êtes l’un des esprits les plus brillants, mais si ce n’est pas le cas, un peu d’entraînement peut vous y amener facilement.

Voici la solution :

La première chenille est en haut à droite de l’image. La deuxième chenille est près du lapin inférieur gauche sur son côté droit et le côté gauche du spectateur. La troisième chenille est également près du même lapin mais à sa gauche. Le quatrième et dernier lapin se trouve vers l’extrémité droite de l’image et dans la même rangée que le troisième.

Les quatre chenilles ne peuvent être trouvées dans le délai imparti que si l’on regarde de manière ordonnée et s’assure qu’elles cartographient chaque centimètre de l’image.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici