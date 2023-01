Trouvez l’ours caché dans ce casse-tête en moins d’une minute

Les illusions d’optique sont une façon amusante d’exercer vos muscles cérébraux. Il existe plusieurs de ces casse-tête. Certains prétendent mesurer votre QI, tandis que d’autres sont destinés à révéler des aspects de votre personnalité. Cette illusion d’optique est aussi difficile qu’intéressante et la meilleure partie est qu’elle est sur le thème de Noël. Préparez-vous à trouver un ours caché quelque part entre les rennes. Partagé sur Facebook par le graphiste hongrois Gergely Dudás, celui-ci n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Ce qui rend les choses plus difficiles que jamais, c’est que le renne et l’ours sont bruns.

Trouver des objets cachés ou des puzzles d’animaux est toujours populaire parmi les utilisateurs de médias sociaux. Beaucoup ont fait remarquer qu’ils aiment ces illusions d’optique. Alors que certains ont pu le repérer après plusieurs minutes, d’autres n’ont pas eu cette chance. Néanmoins, tout le monde a adoré l’adorable renne. Un utilisateur de Facebook a écrit : “J’adore les rennes qui regardent par-dessus le bonhomme de neige !”

“Je l’ai trouvé et cette fois m’a pris environ 7 minutes, pas mon temps normal, j’adore ça. Me garde sur mes orteils. Continuez votre bon travail, heureux de vous avoir trouvé », a lu un autre commentaire.

Un autre utilisateur a commenté : “Malheureusement, je ne l’ai pas trouvé… mais il y a toujours la prochaine fois !”

Au cas où vous feriez partie de ceux qui essaient encore de repérer l’ours, cela ne ferait pas de mal d’avoir un peu d’aide. L’indice est de regarder un peu vers la gauche du centre. L’artiste Gergely Dudás a également partagé la solution juste sous le puzzle.

Récemment, les fans d’illusion d’optique se sont grattés la tête. Encore une fois, ce n’était pas facile. On a demandé aux gens de trouver un poisson dans un art mettant en vedette deux animaux de compagnie. L’art en question avait un chat dans une pièce en désordre. Il y a même un chien en arrière-plan. Pour ajouter au défi, le temps limite pour trouver le poisson n’est que de 15 secondes.

Les gens pouvaient voir une poubelle renversée, un vase cassé, une boîte en carton, un cahier, des pages, des empreintes de pattes et même de l’eau renversée du vase. Gardez à l’esprit qu’il s’agissait de toutes les distractions que les tentatives devaient surmonter. Parce que le poisson en question n’était pas un animal réel comme le chat ou le chien. C’était un dessin sur le vase cassé.

