Trouvez les meilleurs marchés fermiers de la Colombie-Britannique cet été avec une application interactive

Les marchés fermiers de la Colombie-Britannique peuvent maintenant être trouvés facilement à l’aide d’une application interactive et d’un guide téléchargeable.

Le BC Farmers’ Market Trail est un guide numérique de plus de 145 marchés de la province et est une initiative de la BC Association of Farmers’ Markets.

Alors que les habitants savent généralement où se trouve le marché de leur communauté, ceux qui voyagent cet été sont encouragés à télécharger l’application et à garder un œil sur les marchés où qu’ils aillent.

Les marchés sont une collection des aliments locaux les plus frais, mais aussi un moyen de rencontrer des artisans, des producteurs, des fabricants et des boulangers dans chaque communauté.

L’application comprend également désormais des marchés en ligne, une nouvelle forme de marchés qui sont disponibles dans les communautés de Pitt Meadows à Prince George.

Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche par communauté ou région, et les jours où ils sont ouverts. Les régions sont divisées en Cariboo Chilcotin Coast, City of Vancouver, Metro Vancouver, Fraser Valley, Kootenay Rockies and Columbia Basin, Northern BC, Sea to Sky, Sunshine Coast, Thompson Okanagan, et Vancouver Island and the Gulf Islands.

Les utilisateurs peuvent même rechercher des fonctionnalités spécifiques, y compris des sièges, être adapté aux chiens, accessible aux fauteuils roulants ou avoir de la musique en direct.

Pour en savoir plus sur l’application et le guide en ligne, visitez bcfarmersmarkettrail.com.

