Trouvez le mot avec l’orthographe correcte de “grand” dans cette image

Les illusions d’optique sont une porte vers la révélation de soi. Les images avec un élément caché sont connues sous le nom de puzzles d’illusion d’optique et constituent un excellent passe-temps. Les énigmes intelligentes en disent long sur les personnes qui relèvent de tels défis, qu’il s’agisse d’un trait de personnalité secret, de votre niveau d’intelligence d’observation, et de telles illusions en font un outil polyvalent pour mieux vous connaître. Une de ces illusions d’optique est devenue virale sur les réseaux sociaux et montre plusieurs mots avec l’orthographe “LAGRE”, mais les téléspectateurs ont le défi de trouver le mot “LARGE” caché parmi eux et le délai est de 10 secondes.

L’image montre un groupe de mots avec l’orthographe « LAGRE », disposés de façon ordonnée sur un fond vert. Le motif répétitif rend difficile pour les téléspectateurs de terminer le défi à temps, mais si l’on se concentre sur l’orthographe et regarde à travers l’image, trouver le mot “LARGE” parmi les mauvaises orthographes n’est pas si difficile.

Prenez votre temps pour trouver la bonne orthographe. Si vous pouvez résoudre le puzzle en 10 secondes, vous pouvez vous considérer comme un génie et quelqu’un avec des capacités d’observation exceptionnelles. Mais si vous ne parvenez pas à trouver le mot, ne vous découragez pas car un peu de pratique peut facilement améliorer vos capacités d’observation.

Voici la solution :

Le mot “LARGE” se trouve dans la deuxième colonne et la cinquième rangée à partir du haut de l’image. Une fois trouvé, vous vous rendriez compte que ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraissait au début et qu’un peu de concentration aurait pu facilement vous aider à réussir.

La clé pour trouver la réponse à un puzzle d’illusion d’optique est de s’assurer que vous éliminez toutes les distractions et que vous vous concentrez sur l’élément caché et son unicité. Une fois que vous aurez repéré le facteur de différenciation, vous aurez la réponse en vue.

