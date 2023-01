Trouvez la différence: Boris Johnson semble effacé de la photo publiée par Shapps

Pour certains, être évincé du n ° 10 n’était apparemment pas suffisant pour Boris Johnson.

Grant Shapps, le secrétaire aux affaires, a publié une photo sur Twitter qui semble avoir retiré l’ancien Premier ministre de la photo.

Shapps a publié l’image avant le lancement de la fusée depuis Spaceport Cornwall, parlant de sa joie de soutenir le premier lancement d’un satellite depuis le sol européen.

La photo montre Shapps profitant d’une visite solitaire au port spatial, riant avec le directeur général de Virgin Orbit, Dan Hart, et Ian Annett de l’Agence spatiale britannique.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner que Johnson semblait avoir été effacé de l’image – une image identique est toujours sur le compte Flickr n ° 10, datée du 9 juin 2021, l’ancien Premier ministre se tenant entre Shapps et Hart.

Shapps a ensuite supprimé son tweet après que le montage apparent ait été repéré, mais de nombreux utilisateurs avaient capturé les deux images.

Cherchez la différence, @GrantShapps-style! (grâce à @garius pour avoir repéré celui-ci, et rendu encore plus spécial par le fait que le lancement a complètement échoué) pic.twitter.com/rbVj36v0rR – Gareth Dennis (@GarethDennis) 10 janvier 2023

La tentative de lancement mardi matin s’est soldée par un échec après avoir subi une « anomalie » pendant le vol.

Après avoir décollé de Cornouailles, l’avion Virgin Orbit a volé à 35 000 pieds au-dessus de l’Atlantique où il a largué la fusée contenant neuf petits satellites vers l’espace.

Les organisateurs de la mission Start Me Up ont déclaré que la fusée – avec une variété d’applications civiles et de défense – n’avait pas réussi à orbiter.

Après l’échec du lancement, Shapps a déclaré à Sky News : “L’espace est difficile. Tout le monde a l’habitude de voir des fusées qui explosent depuis le Japon, qu’est-ce que vous avez.

« L’avantage de cette technologie, c’est que personne n’a été blessé. Les pilotes sont revenus dans l’avion. Cela n’a pas fonctionné. Je ne doute pas qu’ils se relèveront, se dépoussiéreront et qu’ils repartiront une fois qu’ils auront découvert ce qui n’allait pas exactement.

Shapps ne connaissait pas le calendrier d’une autre éventuelle tentative.

“C’était quand même un grand moment hier”, a-t-il ajouté.

Une source proche de Shapps a déclaré : « Grant ne savait pas que quelqu’un avait édité la photo. Il l’a retiré dès que cela a été signalé. De toute évidence, il n’approuverait personne pour réécrire l’histoire en supprimant l’ancien Premier ministre d’une photo. Il était fier de servir dans le gouvernement de Boris.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré qu’il n’avait pas vu la photo tweetée par Shapps.