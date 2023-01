Trouvez la chaussure manquante de l’enfant dans cette image sous-marine animée

Les illusions d’optique sont un grand passe-temps pour les personnes de tous les groupes d’âge. Qu’il s’agisse d’enfants qui veulent aiguiser leur QI ou d’adultes qui veulent donner à leur cerveau un exercice pour raviver leurs capacités d’observation et leur QI, les illusions d’optique deviennent l’une des options les plus recherchées par tous. Alors que certaines personnes trouvent que les illusions d’optique sont un révélateur de traits de personnalité, d’autres ne le font que pour le plaisir. Une illusion d’optique montre trois enfants plongeant dans l’océan et l’un d’eux essaie de retrouver sa chaussure. Le spectateur vise à retrouver cette chaussure perdue en moins de 17 secondes.

Dix-sept secondes semblent beaucoup. Mais vous ne réalisez à quel point cet intervalle de temps est court qu’une fois que vous avez commencé votre recherche de la chaussure. Outre les trois enfants, l’image présente d’innombrables poissons de différentes sortes, une pieuvre sur un bateau coulé en arrière-plan, des algues et des étoiles de mer, un dauphin et un coffre au trésor contenant de nombreux bijoux. Des trois enfants, le garçon, qui a perdu sa chaussure, tente de la retrouver avec l’aide de ce qui ressemble à un Go pro.

Les différents éléments de l’image fonctionnent comme des distractions pour empêcher le spectateur de trouver la chaussure. Si vous avez réussi à trouver la chaussure dans le délai imparti, vous pourriez être l’un des esprits les plus brillants de la planète et très observateur. Mais même si vous n’en avez pas été capable, un peu de pratique peut vous y amener en un rien de temps.

Voici la solution :

La chaussure se trouve en bas à gauche de l’image, juste derrière le coffre au trésor. Pour le trouver dans le temps imparti, le moyen le plus rapide est de scanner visuellement l’image de haut en bas puis de gauche à droite. De cette façon, on peut s’assurer qu’ils ne manquent de rien.

