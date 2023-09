Trouvez la baignoire sans rendez-vous idéale pour votre maison, votre budget et votre style de vie

L’achat d’une baignoire sans rendez-vous est un investissement dans votre confort et votre sécurité à long terme à la maison, mais trouver la bonne baignoire peut être un défi.

« Avec une grande variété de baignoires sans rendez-vous parmi lesquelles choisir, cela peut sembler intimidant pour de nombreuses personnes âgées. C’est pourquoi nous proposons un devis gratuit et sans engagement ainsi qu’une réunion de consultation à tous nos nouveaux clients », explique Rick Perkins, propriétaire de Walk. -Dans les baignoires Thompson Okanagan.

« En tant que personnes âgées, nous savons à quel point l’expérience de vente peut être stressante lorsque l’on envisage une baignoire sans rendez-vous et nous voulions offrir une expérience plus confortable et honnête, basée sur l’information et gardant à cœur les meilleurs intérêts de nos clients.

Avec de nombreux styles et designs, vous trouverez des baignoires adaptées aux petits espaces et aux budgets serrés, pour un confort simple ou une expérience plus luxueuse. Voici un aperçu de certaines des options :

Meilleures baignoires pour les petits espaces

Rio : Un design compact de 26 pouces de large, le faible encombrement du Rio est parfait pour les espaces restreints tout en vous garantissant d’obtenir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme des robinets à haut débit qui remplissent la baignoire en moins de quatre minutes et une porte battante vers l’extérieur.

Zen: Le Zen est une autre excellente option pour les petites salles de bains. Ce qui le distingue du Rio, ce sont ses parois plus hautes, qui lui permettent d'utiliser moins d'eau que les autres modèles – parfait pour les baigneurs qui préfèrent s'asseoir droit.

Les meilleures baignoires pour les budgets serrés

Solo: Une baignoire sans rendez-vous devrait être accessible à toutes les personnes âgées souhaitant rester plus longtemps dans leur maison. Le So-Lo est donc une solution abordable pour ceux qui travaillent avec un budget plus serré.

Panama: Il s'agit du modèle le plus populaire de Perkins, disponible avec uniquement les fonctionnalités standard telles que des robinets à haut débit et une vidange rapide.

Meilleures baignoires pour le confort et l’hydrothérapie

Grandeur: Avec une grande porte battante vers l’extérieur de 32 pouces de large et un siège de 30 pouces de large, le Grandeur est en effet aussi grandiose que son nom l’indique. Offrant une expérience de bain confortable et spacieuse pour tous, il peut facilement accueillir des accessoires tels que des sièges chauffants, des jets et un éclairage.

Oasis: Dernier modèle à rejoindre la gamme, l'Oasis est la référence en matière de baignoires sans rendez-vous. Offrant une longueur de 60 pouces, l'Oasis est la baignoire la plus longue disponible et a été conçue dans un souci de relaxation optimale avec son dossier incliné qui permet une expérience de bain jusqu'au cou.

Trouvez la baignoire idéale pour vous en réservant dès aujourd'hui une consultation sans engagement. Découvrez si vous êtes admissible à une subvention gouvernementale de 7 500 $ et à un crédit d'impôt de 2 500 $ avec un devis gratuit ici.

