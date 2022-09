Trouvez deux visages cachés dans cette image ; Vous avez 11 secondes

Rien ne ravit plus les internautes qu’une bonne illusion d’optique. Les gens doivent détruire leur cerveau pour trouver les bonnes réponses et le plus souvent ils doivent le faire dans un temps limité. Une illusion d’optique similaire devient virale sur les réseaux sociaux. Dans cette illusion d’optique, vous devez trouver deux visages en 11 secondes.

Le premier coup d’œil ne révèle qu’une dame et des pots de fleurs. C’est comme une tâche impossible de casser cette illusion. Cependant, la patience et de puissantes capacités d’observation peuvent décoder n’importe quelle illusion. Certains ont peut-être déjà résolu cette illusion. Pour ceux qui n’ont pas trouvé la solution à l’illusion, voici un indice. Ces deux visages sont des femmes. Cet indice est suffisant pour décoder cette intéressante illusion d’optique.

Top showsha vidéo

Pour les personnes qui ne peuvent pas briser l’illusion même après cet indice, voici une solution. Les deux faces sont du côté opposé du plus grand vase à fleurs. Pour vérifier ces visages, il faut les observer de très près. Vous pouvez également observer une brindille de plante, qui sert de cheveux au visage d’une femme. Le visage d’une autre femme peut également être trouvé comme celui-ci.

Une illusion d’optique similaire a été partagée il y a quelque temps. Sur cette image, les utilisateurs devaient trouver les visages de quatre femmes. C’était l’une des illusions d’optique les plus difficiles car seuls 2% pouvaient le faire. Le créateur, l’artiste ukrainien Oleg Shupliak, avait très habilement entrelacé quatre visages.

Oleg a écrit sur son site Web qu’il serait facile de déchiffrer les trois premiers visages mais difficile de trouver le quatrième.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici