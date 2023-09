Trouvez des fêtes dignes de la royauté, de jolis palais et de nombreuses boutiques de shopping dans cette ville turque

DES deux côtés du Bosphore, des lumières scintillantes vous embrassent.

Bienvenue à Istanbul.

Istanbul vous accueille à bras ouverts Crédit : Getty Images

Le tramway d’époque qui descend d’Istiklal jusqu’à Tünel est un excellent moyen de découvrir la ville Crédit : Getty Images

Des palais immaculés aux plats fabuleux, Robin McKelvie se penche sur les incontournables et les incontournables de l’ancienne ville frontière d’Europe.

POP AU PALAIS

Dirigez-vous vers le cœur historique d’Istanbul et commencez par le palais de Topkapi, l’attraction incontournable de la ville.

Cela vaut bien les frais d’entrée de 21,80 £ pour voir les somptueuses salles d’apparat, le harem et les jardins verdoyants où présidaient autrefois les sultans ottomans (Muze.gen.tr/muze-detay/topkapi).

À proximité de la Citerne Basilique, récemment rouverte, se trouve une multitude de piscines à colonnades avec un éclairage saisissant et des sculptures modernes.

L’entrée coûte 10 £ (Yerebatansarnici.com).

Pendant ce temps, une visite aux musées archéologiques d’Istanbul – le musée d’archéologie, le musée de l’Orient antique et le musée du kiosque carrelé – est bien plus amusante qu’il n’y paraît, avec une collection vertigineuse de plus d’un million d’objets et le grand sarcophage d’Alexandre le Grand. .

Les billets coûtent 5,80 £ (Muze.gen.tr/muze-detay/arkeoloji).

VOILE VERS L’ASIE

Embarquez de Besiktas à Kadıköy sur le ferry public traversant le détroit du Bosphore et vous voyagerez entre l’Europe et l’Asie en seulement 15 minutes – et pour seulement 62 pence !

Le quartier de Kadıköy regorge de cafés et de bars.

Goûtez une gamme vertigineuse de saveurs de délices turcs, comme la grenade, l’ananas et la mangue, avant d’acheter chez Haci Bekir (Hacibekir.com).

Ou sirotez un café turc bien fort pour un peu plus d’une livre au Sekerci Cafer Erol – il est préférable de le déguster avec un baklava sucré dans la cour ombragée (Sekercicafererol.com).

Plus tard, promenez-vous dans Moda, sans doute la rue la plus branchée d’Istanbul, et prenez une bière locale Bomonti, 3,20 £, au Fil Pub Moda, avant de rentrer en ferry au coucher du soleil.

MARCHANDAGE POUR LES KILIMS

Au légendaire Grand Bazar, plus de 3 000 commerçants proposent une expérience de shopping palpitante, alors que les épices remplissent l’air et que d’innombrables tasses de thé aux pommes sont servies.

Procurez-vous un tapis kilim ou un service à café en souvenir (Kapalicarsi.com.tr).

Ailleurs, Taksim et la rue Istiklal sont les épicentres de la culture commerciale moderne d’Istanbul – cherchez Mavi, avec des jeans à moins de 20 £ (Mavi.com) et Defacto pour une mode tendance (Defacto.com.tr).

Le tramway d’époque qui descend d’Istiklal jusqu’à Tünel vous emmène vers le front de mer et la tour médiévale de Galata.

Les billets coûtent 14,60 £ (Muze.gov.tr).

SE moquer d’un hamburger mouillé

Faites comme un local et commandez un Kumpir, une pomme de terre au four remplie de garnitures telles que du fromage et des olives.

Le Beltas Café, dans le quartier d’Ortaköy, les propose avec vue sur le Bosphore, à partir de 2,50 £ (Beltas.com.tr).

Dégustez un « wet burger » – une galette rôtie dans une délicieuse sauce tomate – au Kızılkayalar Hamburger à Besiktas (Kizilkayalar.com.tr).

Ou dirigez-vous vers le restaurant Galeyan à Sultanahmet pour les festins de mezze du chef de la télévision turque Yunus Emre Akkor (Galeyann.com).

Le nouveau quartier du front de mer de Galataport propose également un tourbillon d’options de restauration, mais assurez-vous de savourer le poulpe rôti lentement, 11,50 £, au Muutto Anatolian Tapas Bar (Facebook.com/Muuttoanatoliantapasbar).

PETIT DÉJEUNER COMME UN SULTAN

Déchiré entre une vue magnifique ou un emplacement fabuleux ?

Pas besoin, vous pouvez avoir les deux à l’hôtel Conrad Istanbul Bosphorus.

Les chambres sont élégantes et modernes – le Summit Bar & Terrace sur le toit encore plus, avec ses sushis servis aux côtés de vues imprenables sur les gratte-ciel.

De plus, il y a le plaisir des piscines extérieures et intérieures.

Les doubles commencent à partir de 150 £ en B&B, avec une gamme de fruits frais, de pâtisseries turques et d’omelettes préparées sur commande le matin (Hilton.com).

POUR VOTRE INFORMATION

Istanbul était autrefois la capitale de la Turquie.

Elle est devenue Ankara en 1923, après que le pays soit devenu une république.

Les vols du Royaume-Uni vers Istanbul coûtent à partir de 108 £ aller-retour.

Planifiez votre voyage sur Goturkiye.com.

Le palais de Topkapi est l’une des merveilles incontournables d’Istanbul Crédit : Getty Images

Grâce à la magnifique cuisine turque, nos ventres sont restés pleins pendant tout le séjour Crédit : Instagram/Restauran Galeyan

L’hôtel Conrad Istanbul Bosphorus offre à la fois une vue magnifique et un emplacement fabuleux Crédit : Getty Images