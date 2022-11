Trouvez des cadeaux pour toute la famille avec ces offres Cyber ​​Monday à moins de 50 $

Avec Cyber ​​lundi les ventes battent leur plein, vous pouvez saisir encore plus d’offres d’Amazon, Best Buy, Target et d’autres détaillants. Vous trouverez des réductions sur des cadeaux technologiques (y compris des cadeaux pour vous-même, bien sûr) d’Apple, d’Amazon et de Belkin, ainsi que des choses comme des friteuses à air, des pantoufles floues et des jouets populaires – le tout pour 50 $ ou moins.

Si vous recherchez des bas de Noël ou des cadeaux moins chers, vous pouvez également trouver notre tour d’horizon des meilleurs Offres du Cyber Monday à moins de 25 $. Après les avoir vérifiés, vous voudrez peut-être également consulter les remises du Cyber ​​​​Monday sur les téléviseurs, ordinateurs portables et quelques jolis bricoles et bibelots farfelus.

Nous continuerons à mettre à jour cette liste d’offres Cyber ​​Monday de moins de 50 $ que vous pouvez acheter aujourd’hui, alors revenez souvent pour nos sélections actuelles.

Offres technologiques à moins de 50 $ pour le Cyber ​​​​Monday: Amazon, Apple, JBL et plus

Chaque fois qu’Amazon a proposé un pack comme celui-ci dans le passé, il est épuisé avant la fin de la période de vente – et le pack avec deux ampoules est déjà épuisé. Comme il s’agit du dernier Echo Dot d’Amazon, nous prévoyons que l’énorme remise suscitera beaucoup d’intérêt, alors assurez-vous d’en saisir un maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Le Fire TV Stick 4K Max se situe au-dessus du Fire TV Stick 4K dans la gamme Amazon, ce qui en fait l’une des meilleures options pour beaucoup de gens. C’est 10 $ de plus que le Fire TV Stick 4K ordinaire, mais pour les 10 $ supplémentaires, vous obtenez 40 % de puissance en plus (ce qui signifie des chargements d’applications plus rapides et une meilleure navigation globale), ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 pour un streaming plus rapide. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le câble est fabriqué en Kevlar pour garantir qu’il est ultra durable et peut suivre votre usure. Il dispose de connexions de charge USB-A, mini USB et USB-C que vous pouvez mélanger et assortir pour vous assurer que vous pouvez facilement alimenter tous vos gadgets préférés.

Un AirTag ferait un excellent cadeau pour tout fan d’Apple dans votre vie et vous pouvez économiser quelques dollars sur un dès maintenant. Ces petits trackers peuvent être glissés dans des bagages, des sacs à dos et des portefeuilles ou attachés à des clés, des vélos et plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Apple AirTag : 25 $

Le dernier modèle Echo Show 5 d’Amazon est actuellement à 59% de réduction sur Amazon, le ramenant à son prix le plus bas. Il est disponible en trois options de couleur, dispose d’un écran de 5 pouces à l’avant et d’un appareil photo de 2 mégapixels pour les appels vidéo avec vos amis et votre famille. Vous recevez des alertes de prix pour Echo Show 5 (2e génération, version 2021) | Écran intelligent avec Alexa et appareil photo 2 MP | Bleu abyssal

Les tablettes Fire d’Amazon sont parmi les appareils les plus vendus pendant des périodes comme le Black Friday, et en ce moment, la société a sa plus récente (et la plus petite) tablette à un prix vraiment abordable à seulement 40 $. À l’heure actuelle, les trois couleurs sont en stock, mais cela peut changer à tout moment. Vous recevez des alertes de prix pour Tablette Fire 7 : 40 $

Offres à domicile à moins de 50 $ pour le Cyber ​​​​Monday: friteuse à air, mélangeur, oreiller

Avec une grande partie de notre vie étant numérique ces jours-ci, vous ne pensez peut-être pas qu’un stylo soit un cadeau formidable, mais il peut être génial. Parfois, il vous suffit d’écrire des choses et ce stylo élégant est non seulement superbe, mais écrit également très facilement. Essayez-en un aujourd’hui.

Cette friteuse à air Bella a une grande capacité de 8 pintes, ce qui la rend idéale pour les petites ou les grandes familles. Il est livré avec un séparateur pour le panier afin que vous puissiez cuire deux choses en même temps, bien qu’elles doivent cuire à la même température, contrairement aux friteuses à air à double panier.

Offres de logiciels à moins de 50 $ pour le Cyber ​​Monday : Microsoft, Dollar Flight Club, LastPass et plus

Cette offre à durée limitée est proche du prix le plus bas que nous ayons vu pour cette licence à vie très populaire de Microsoft Office. Il est disponible pour Mac et Windows, alors assurez-vous de choisir celui qui convient à l’ordinateur que vous utilisez régulièrement.

Cet ensemble comprend cinq cours et plus de 180 heures de matériel de formation. Que vous cherchiez à changer de carrière ou que vous vouliez simplement en savoir plus, c’est un excellent moyen d’acquérir des compétences utiles à une fraction du prix habituel.

Que vous voyagiez pour le plaisir ou pour les affaires, vous devriez utiliser Dollar Flight Club pour vous aider à obtenir les meilleurs vols aux prix les moins chers. À l’heure actuelle, vous pouvez souscrire un abonnement à vie pour seulement 50 $, ce qui est un vol absolu.

Offres mode à moins de 50 $ pour le Cyber Monday : chaussures, pantoufles, trousse de voyage

Hey Dude fabrique des chaussures à enfiler légères dans une tonne de couleurs et de motifs différents, et beaucoup d’entre elles sont à 20% de réduction en ce moment. Ils sont fidèles à la taille et sont très confortables à porter pendant de longues périodes. Vous recevez des alertes de prix pour Hey Dude Hommes Wally Stretch Pride Taille 12 | Chaussures pour hommes | Mocassins à lacets pour hommes | Confortable et léger

Offres de jouets à moins de 50 $ pour le Cyber Monday : jusqu’à 50 % de réduction