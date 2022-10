Trouvez d’autres personnes qui partagent votre parcours

Lorsque vous souffrez de vitiligo, il est facile d’avoir l’impression d’être la seule personne au monde à vivre avec la maladie. Mais tu n’est pas. Il y a tout un village d’entre nous là-bas. Grâce à Internet, il existe également plusieurs façons de trouver votre tribu vitiligo. Que ce soit via des plateformes de médias sociaux comme Facebook ou Instagram, des blogs personnels ou même via mon propre site Web, Vivre pommelé il existe des moyens de se connecter avec les autres et de se sentir moins seul.

Le pouvoir de la connexion

Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai rencontré une autre personne atteinte de vitiligo. J’avais 26 ans. Jusque-là, il ne m’était jamais venu à l’esprit d’essayer de parler à quelqu’un avec ma condition – cela semblait si personnel et ce n’était pas quelque chose que je voulais partager. Puis un jour, je suis tombé sur un blog sur le vitiligo qui m’a vraiment touché. La femme avait à peu près mon âge et vivait à New York. Je lui ai envoyé un message sur LinkedIn et nous avons fini par parler au téléphone pendant plus d’une heure.

Parler à quelqu’un d’autre atteint de vitiligo m’a fait me sentir normal. Elle connaissait mon histoire avant même que j’aie eu la chance de lui raconter. Elle a compris ma douleur et ce que je vivais. Nous avons parlé de la sensation que personne ne comprend. Bien sûr, un membre de la famille ou un ami peut vous réconforter pendant que vous êtes contrarié, mais il ne peut pas comprendre la réalité ultime de vivre avec des taches tous les jours. Quand j’ai raccroché le téléphone, j’ai pleuré, mais j’ai aussi ressenti un sentiment de paix : j’avais réalisé à quel point il y avait du pouvoir à ne pas se sentir seul.

J’ai alors décidé de lancer un site web. J’avais été surpris du manque de ressources pour les personnes vivant avec le vitiligo. J’aimais aussi écrire depuis l’enfance. Pourquoi ne pas combiner mes deux passions pour créer une plateforme positive et inspirante ? Je voulais capturer les petits moments de la vie avec le vitiligo : qu’est-ce que ça fait d’être dévisagé à l’épicerie ou de serrer la main de quelqu’un lorsque vous entrez pour la première fois dans une réunion. Plus important encore, je voulais créer un espace où les gens pourraient parler de la façon de vivre avec le vitiligo, en particulier d’une manière positive et inspirante.