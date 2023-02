Trouvez 7 cœurs en 11 secondes dans cette illusion d’optique

La semaine de la Saint-Valentin est lancée et quelle meilleure façon de la célébrer que de s’asseoir avec votre partenaire et de résoudre une illusion d’optique intelligente mais romantique ? Les images avec des éléments cachés constituent un excellent passe-temps qui implique d’appliquer des cerveaux et servent d’outil polyvalent pour mieux se connaître. Une de ces illusions d’optique a fait le tour d’Internet et montre un couple dans un paysage. Le défi pour les téléspectateurs est de trouver sept cœurs sur l’image en onze secondes.

L’image montre un couple à distance, profitant d’un paysage composé de divers éléments magnifiques tels que des arbres, des rochers, des ruisseaux, des montagnes, un ciel lumineux avec des nuances de rose et un couple de cygnes. Mais n’oubliez pas que tous les éléments peuvent ne pas être nécessaires, car certains peuvent simplement vous distraire.

De telles distractions ne feront que rendre plus difficile pour vous de trouver les cœurs dans l’image dans le délai imparti. Par conséquent, concentrez-vous sur l’objectif et assurez-vous de ne regarder que les éléments pour trouver les portions en forme de cœur et non pour leur beauté.

Si vous êtes capable de trouver tous les cœurs en 11 secondes, vous pouvez considérer que vous avez un haut niveau de QI et une attention aux détails. Mais si vous ne l’êtes pas, l’astuce est de regarder les formes plutôt que les couleurs.

En attendant, voici la solution :

Les sept cœurs sont répartis sur l’image. Voici la liste :

Le premier cœur clairement visible est formé par les branches des arbres.

Le deuxième cœur est fait par les cygnes dans le plan d’eau.

Le troisième est un ballon en forme de cœur allongé, vers le bas de l’image.

Le quatrième est haut dans le ciel, un nuage en forme de cœur.

Le cinquième est un rocher en forme de cœur sur le côté droit de l’image.

Le sixième a raison, étant le couple qui est aussi un plan d’eau.

Le septième et dernier est des montagnes enneigées en arrière-plan.

