Trouvez 6 différences en 12 secondes dans ces deux images d’illusion d’optique

Les illusions d’optique sont une façon amusante et intelligente de passer le temps. Ils sont devenus une tendance ces derniers temps, car ils offrent quelque chose de différent des jeux généraux hallucinants que nous rencontrons habituellement. Les illusions d’optique parlent aussi parfois des traits de personnalité cachés d’une personne. Un autre puzzle de ce type, qui teste le QI et les capacités d’observation des téléspectateurs, a fait le tour d’Internet. Les deux images d’apparence similaire ont six différences entre elles. Les images montrent des chevaux, au milieu d’un champ d’herbe verte, sous un ciel nuageux lumineux. La plupart des caractéristiques des deux images sont les mêmes, mais il existe quelques différences entre elles. Les téléspectateurs visent à repérer toutes les différences dans un délai de 12 secondes.

Il est important de regarder attentivement chaque élément des images pour ne manquer aucune des différences. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour comprendre quelles sont ces différences. Vous pouvez être considéré comme une personne avec un QI élevé et un observateur attentif si vous pouvez repérer les six différences entre les deux images. Si vous n’avez pas été en mesure de le faire, ne vous inquiétez pas. Nous vous avons fourni la solution ci-dessous.

Voici la solution :

Les six différences sont les suivantes :

Le premier et le plus important est l’absence du poulain brun (bébé cheval) de la deuxième image.

La deuxième différence est le sourire du cheval brun juste au-dessus du poulain. La deuxième image montre les dents.

La troisième différence est l’absence du poulain gris du coin le plus à gauche de la deuxième image.

La quatrième différence est le visage du cheval gris au-dessus du poulain gris. La première image montre le cheval bâillant et la seconde montre le cheval souriant.

La cinquième différence est la jambe du cheval dans le dos. Il est soulevé dans la première image et posé au sol dans la seconde.

La dernière différence est l’orientation du cheval gris vers la droite. Alors qu’il regarde ailleurs sur la première image, la seconde montre le cheval tourné vers le troupeau.

