Trouver votre chemin avec le soutien des autres

Le soutien social et émotionnel peut faire une grande différence dans votre parcours avec l’hépatite C. Un bon système de soutien peut améliorer votre bien-être et vous aider à rester en bonne santé.

Pourquoi le soutien est important avec l’hépatite C

Avec l’hépatite C, vous vous demandez peut-être ce qui se passera ensuite. Vous pouvez vous inquiéter de la façon dont cela affectera votre santé. Vous pouvez vous sentir isolé et ne pas savoir à qui vous pouvez parler.

“Le soutien émotionnel est extrêmement nécessaire”, déclare Dan Palmer, un auteur-compositeur-interprète et producteur vidéo de 59 ans à Carson City, NV, qui a reçu un diagnostic d’hépatite C à la fin de la trentaine. Après avoir développé une maladie du foie due à l’hépatite C, Palmer a subi une greffe du foie. En 2016, on lui a dit qu’il était guéri.

« Il y a encore beaucoup de stigmatisation à propos de l’hépatite C. Les gens peuvent croire que vous êtes un consommateur de drogue et que la consommation de drogue est la source de votre infection. Cela rend difficile d’en parler », dit Palmer.

Trouver le bon soutien peut vous aider à trouver des réponses à vos questions, à vous sentir moins seul et à mieux prendre soin de votre santé.

Vous pouvez créer un réseau de soutien avec vos amis et votre famille, vos médecins et votre équipe médicale et la communauté de l’hépatite C.