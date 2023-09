Trouver un soutien à l’atrophie géographique

Vos amis et les membres de votre famille peuvent vous aider à traverser les hauts et les bas de la vie avec GA.

Tout d’abord, aidez-les à comprendre les faits.

Expliquez que même si vous êtes légalement aveugle, l’AG ne conduit pas à une cécité complète. Cela rend simplement plus difficile la réalisation de certaines choses. «Cela conduit souvent à l’incapacité d’effectuer un travail de motricité fine, de lire et de conduire», explique Matt Starr, MD, ophtalmologiste à la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota.

Ensuite, aidez-les à vous aider. «La famille et les amis ne savent peut-être pas exactement de quel type d’aide vous avez besoin ou souhaitez», déclare Preeti Subramanian, PhD, directrice de la recherche en sciences de la vision à la Fondation BrightFocus. Soyez ouvert sur vos besoins et votre désir d’être indépendant. « Des discussions ouvertes et honnêtes entre toutes les personnes concernées conduisent souvent à une meilleure compréhension », dit-elle.

Soyez précis sur la manière dont ils peuvent vous aider. Voici quelques exemples de choses qu’ils peuvent faire pour vous aider à gérer votre vie avec l’AG :

Aide aux rendez-vous chez le médecin. Vous devrez peut-être consulter régulièrement votre médecin, votre spécialiste de la vue et d’autres membres de l’équipe. Les amis et la famille peuvent vous conduire à vos visites au cabinet et vous aider à suivre vos rendez-vous. «Si vous avez du mal à lire les petits caractères, les membres de votre famille pourront peut-être vous aider à organiser les flacons de médicaments, les chéquiers, etc.», explique Starr.

Aidez à faire les courses. Votre famille et vos amis peuvent vous aider à faire vos courses, soit en les faisant pour vous, soit en vous conduisant à l’épicerie, à la banque ou à la pharmacie. Ils peuvent également organiser des services de covoiturage et vous aider à vous déplacer en utilisant les services. tel que Uber ou Lyft, explique Jennifer L. Stone, optométriste à Baltimore.

Aide avec la technologie. Il existe de nombreux outils pour vous aider à mieux voir et gérer les tâches quotidiennes. « Les ordinateurs et les smartphones peuvent être adaptés à la basse vision dans le cadre des paramètres d’accessibilité », explique Dahr. Par exemple, si vous je ne sais pas comment faire ajoutez du contraste de couleur et augmentez la taille du texte et des images, demandez de l’aide à vos amis et à votre famille.