Dans un autre monde, j’aurais pu m’enregistrer dans un hôtel.

Seulement à la place du personnel, deux camarades COVID-19[feminine les patients m’ont accueilli à la porte, avec une boîte en plastique remplie d’articles de toilette, de collations et de masques, et m’ont montré une petite pièce que je partagerais avec une autre femme.

C’était le début de mon séjour de 11 jours dans un établissement pour COVID-19[feminine patients au Myanmar et mon rétablissement de la maladie.

Fin novembre, j’ai été testé positif pour le coronavirus dans ma ville natale de Yangon, après deux nuits de fièvre et de toux persistante.

Bien que préparée au pire, j’ai éclaté en sanglots lorsque le médecin m’a dit que j’avais été testé positif. « Vous avez COVID-19[feminine , mais ne t’inquiète pas trop », me rassura-t-il.

Je me rétablissais rapidement en raison de ma jeunesse et du manque de conditions sous-jacentes, a déclaré le médecin, me conseillant de bien manger et de bien me reposer.

Après avoir évité un grand nombre de cas au début de la pandémie, le Myanmar fait désormais face à l’une des pires flambées d’Asie du Sud-Est, avec plus de 118 000 cas et 2 500 décès. Mais la capacité de test du pays est limitée et les données sont jugées incomplètes.

Pour éviter que le système de santé fragile ne soit submergé, le gouvernement exige que toute personne dont le test est positif, ainsi que ses contacts étroits, soient mis en quarantaine dans un centre ou un hôpital, en fonction de la gravité de leurs symptômes – une politique qui a eu des résultats mitigés.

Les gens comme moi, avec peu ou pas de symptômes, doivent passer au moins 10 jours dans un centre, puis une autre semaine à s’isoler à la maison.

J’ai été affecté à rester au Ayeyarwady Center B à Yangon, ancien dortoir pour les joueurs de football pendant des mois d’entraînement, et maintenant un centre de quarantaine pour les patients COVID.

L’enceinte était suffisamment grande pour que les patients puissent s’y promener, contrairement à la plupart des autres centres de quarantaine au Myanmar où le manque d’espace signifie que les patients sont confinés dans leur propre chambre ou dans le bâtiment.

C’était le soir quand je suis arrivé et l’enceinte était animée. Comme tous les résidents étaient positifs au COVID, il n’y avait aucun besoin de distanciation sociale. Des hommes ont donné des coups de pied dans un ballon de football et des filles en pyjama ont joué au badminton. Des chatons gambadaient autour des groupes et grimpaient aux arbres, chassés de près par les enfants.

« NE PAS PERMETTRE D’ALLER À L’EXTÉRIEUR »

Les travailleurs de la santé et d’autres membres du personnel ont surveillé notre état depuis un bâtiment voisin, nous observant sur des caméras et parfois émettant des instructions via des haut-parleurs ou annonçant l’arrivée de colis d’amis et de membres de la famille.

Mais la majeure partie de la gestion du centre était assurée par des patients volontaires asymptomatiques, qui faisaient la lessive, nettoyaient les parties communes et distribuaient des boîtes-repas dans chaque chambre, généralement du riz et du curry avec quelques légumes.

Deux fois par jour, je mesurais ma température, ma tension artérielle et mon taux d’oxygène, et signalais les lectures aux médecins via une application de messagerie. Si les chiffres n’étaient pas bons, on me prescrirait des médicaments et si je prenais une mauvaise tournure, je serais transféré dans une unité de soins intensifs.

Même si j’étais seul, la plupart des patients de mon centre se connaissaient. C’étaient des collègues, voire des familles entières qui avaient été infectées ensemble. Se réunissant dans la cour, les gens se sont accueillis avec des questions: « Pouvez-vous encore sentir et goûter? », « Combien de jours avant de pouvoir rentrer chez vous? »

J’ai passé mes journées à lire des livres et à regarder des films sur ma tablette, à jouer avec les enfants et à me promener dans l’enceinte.

C’était le début de la saison sèche au Myanmar et les journées étaient ensoleillées, avec une brise fraîche. La nuit, j’ai passé des appels vidéo à des amis sur mon téléphone.

J’ai été touché par la façon dont tout le monde au centre a participé sans qu’on le lui demande, du balayage des sols au nettoyage des salles de bain et du lavage des poubelles. Rester dans un nouvel environnement parmi des inconnus est difficile, surtout quand on est malade, mais la gentillesse des autres m’a beaucoup réconforté.

Jour après jour, j’ai récupéré et le dixième jour, le médecin m’a appelé pour me dire que je serais autorisé à rentrer chez moi. Le lendemain matin, j’ai traversé la clôture de barbelés étiquetée «NE PAS PERMETTRE D’ALLER À L’EXTÉRIEUR» en anglais.

Le monde extérieur scintillait devant moi, vaste et plein de possibilités.

Mais d’abord, je voulais dormir dans mon propre lit.

(Par Shoon Naing)