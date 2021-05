Trouver un nouveau moyen pour nourrir les chiens

La mondialisation a fait que l’être humain se trouve dans une éternelle boucle qui commence par vouloir gagner de l’argent, le dépenser pour vivre, se retrouver sans argent, et rebelote, vouloir de l’argent.

Nous vivons comme cela depuis des décennies et notre société est devenue très consommatrice à un point où certaines personnes sont obligées d’acheter le dernier smartphone haut de gamme qui sort, et cela chaque année.

Comme beaucoup d’entre nous préfèrent vivre en compagnie d’animaux, ce même problème s’applique à nos amis à poils. Enfin, il ne s’applique pas nécessairement à eux, mais à leur propriétaire plutôt, avec de nouveaux jouets, de nouvelles laisses, des accessoires, des aliments meilleurs, etc. Vous voyez le scénario quoi… Vu que la demande sur n’importe quel produit augmente de manière exponentielle, les matières premières commencent à manquer cruellement pour fabriquer tel ou tel produit, ce qui fait augmenter les prix et on se retrouve avec un pouvoir d’achat à la baisse.

Prendre soin d’un chien n’est pas une chose facile. Cela demande de l’attention, de la rigueur, des sacrifices et surtout une bonne alimentation. Les chiens sont des animaux carnivores, mais avec le temps et l’évolution, ils ont une tendance omnivore. Ils sont très loin des loups qui ne mangent que de la viande.

Un chien domestique peut, par exemple, manger des biscuits, des friandises, des œufs, etc., et certains propriétaires de chiens veulent le meilleur pour leur compagnon à quatre pattes. Pour cette raison, ils préfèrent leur prendre des aliments spécialement développés pour les chiens, que ce soit pour les friandises ou les différents repas.

Bien évidemment, ces produits ne sont pas tous les mêmes. Certains contiennent des ingrédients naturels, d’autres que des produits chimiques. Comme pour un être humain, nourrir un chien avec des produits chimiques est très mauvais pour lui, car ça peut causer des troubles digestifs, des maladies plus ou moins graves, et voire dans certains cas des cancers.

Il existe des fabricants d’aliments pour chiens qui utilisent de la viande pour leurs produits. L’origine de cette viande peut être bovine ou autre, et elle est utilisée pour la préparation des croquettes par exemple. Etant donné que cette viande est utilisée dans un but industriel, les animaux sont élevés en masse, ce qui implique des méthodes d’élevages industrielles pour les nourrir et les faire grandir. Donc, il y aura dans la viande des engrais, des antibiotiques, et tout un tas d’autres produits qui se retrouveront au final dans le corps de votre chien.

Afin de s’éloigner de cela et de proposer des produits bios pour les chiens, une nouvelle technique d’alimentation a été trouvée : c’est la nourriture pour chien avec protéine d’insecte. Cette technique consiste à élever des insectes dans un environnement afin que ceux-ci produisent des larves riches en protéines. Ces larves sont ensuite utilisées comme substitut à la viande dans les recettes de nourritures pour chiens. Presque toutes les larves sont riches en protéines car elles en ont besoin pour se développer et devenir des insectes. Et contrairement aux animaux qui doivent être traités avec des antibiotiques et autres produits pour qu’ils ne tombent pas malades, les insectes n’ont pas besoin de cela. Ce qui veut dire que les larves sont saines, avec seulement les protéines qu’ont besoin les chiens pour avoir une alimentation riche et équilibrée.

Avec cette méthode, les chiens sont en meilleure santé, digèrent mieux les aliments étant leur base naturelle, sont moins enclins à développer des maladies graves, et pourront donc vivre plus longtemps et en bonne santé à nos côtés pour nous gaver de joie et de bonheur.

Cette méthode de fabriquer des aliments pour chiens à base de protéines d’insectes a le vent en poupe ces derniers temps, et cela fait le bonheur des chiens qui adoptent une alimentation vraiment saine.