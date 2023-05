Trouver un logement si vous avez des animaux de compagnie plus problématique que jamais en Colombie-Britannique

Il peut être difficile de trouver un logement en Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique arrive en tête du pays en tant que province ayant le taux le plus élevé de logements inabordables, principalement en raison du grand nombre de personnes qui paient des loyers élevés, selon Statistique Canada.

Mais si vous avez un chien ou un chat, ou plus d’un animal de compagnie, la tâche de trouver un logement abordable devient encore plus difficile, surtout dans le Lower Mainland.

C’est généralement la principale raison pour laquelle les gens abandonnent leurs animaux à la Colombie-Britannique pour les refuges de la Society of Prevention for Cruelty to Animals à travers la province, selon Meghann Cant, responsable de la science et des politiques en matière de bien-être des animaux de compagnie de la BC SPCA.

« La tendance montre que, au moins au cours de la dernière décennie, la principale raison de la remise d’animaux adultes à nos refuges est le manque de logements adaptés aux animaux domestiques », a-t-elle déclaré.

Les propriétaires peuvent interdire les animaux de compagnie ou imposer des restrictions sur la taille, le nombre et les types d’animaux de compagnie que les locataires peuvent avoir en vertu de la loi sur la location résidentielle, a noté Cant.

« Les restrictions concernant les animaux domestiques sont assez répandues – c’est pourquoi les gens ont du mal (à trouver un logement acceptant les animaux domestiques). »

Les logements acceptant les animaux de compagnie ont généralement tendance à être plus chers, car les gens doivent souvent payer une caution pour les animaux de compagnie, donc l’abordabilité est également un problème, a-t-elle ajouté.

Le centre de ressources animales de Surrey ne recueille pas de données sur le nombre de personnes abandonnant des animaux en raison du logement, selon le personnel de la ville, mais la SPCA de la Colombie-Britannique traite souvent avec des gardiens d’animaux qui leur demandent de l’aide pour retrouver leur animal de compagnie ou, malheureusement , obligé de les rendre.

La BC SPCA a des ressources sur son site Web pour aider les personnes ayant des animaux de compagnie à trouver des maisons, comme un curriculum vitae montrant leur formation, des références d’animaux de compagnie ou la mise en place d’une rencontre avec un propriétaire potentiel et son ou ses animaux de compagnie, Cant a déclaré, notant que la BC SPCA demandait une modification de la législation depuis plusieurs années, « mais le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas intéressé par la suppression de cette clause sur les animaux de compagnie dans la Loi sur la location résidentielle. »

Pour aller de l’avant, dit-elle, il est peut-être temps d’adopter une approche différente.

«Je pense qu’il est temps pour nous de commencer à collaborer avec les propriétaires et de se réunir, et de vraiment comprendre quels sont les obstacles et les défis à fournir des logements adaptés aux animaux de compagnie, car nous savons qu’il y a un risque pour les propriétaires de prendre des animaux de compagnie en raison de la des dommages qu’ils peuvent peut-être causer », a déclaré Cant, et a ajouté à quel point les animaux de compagnie peuvent également être importants pour la santé mentale des gens.

« Si nous pouvons nous réunir et mieux comprendre la situation, je pense qu’il est temps pour nous de trouver ensemble des solutions créatives. »

