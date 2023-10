Trouver un emploi avec un casier judiciaire s’avère être un véritable combat malgré des millions d’offres

Pendant près de trois ans, Tonya Jones a passé un entretien d’embauche après l’autre, pour ensuite être écartée des postes et voir ses offres annulées lorsque la vérification des antécédents a révélé une condamnation pour fraude aux bons d’alimentation pour délit dans son dossier.

Elle a été démis de ses fonctions de conductrice pour Lyft lorsque la vérification des antécédents de l’entreprise a révélé l’accusation, et malgré ses années d’expérience dans la finance et les nombreuses offres d’emploi disponibles, sa principale source de revenus jusqu’à récemment était la livraison de nourriture pour DoorDash dans la région de Cleveland.

« Quand j’essayais de postuler à des emplois qui ne cessaient de surgir, c’était comme si je me claquais la porte au nez », a déclaré Jones, qui nie avoir enfreint la loi et se bat pour que la condamnation soit retirée de son casier. « Avec cette accusation, personne ne me donnerait de chance. J’étais juste vraiment, vraiment, vraiment dans un endroit sombre. C’était tellement épuisant émotionnellement.

Dans une économie avec un taux de chômage historiquement bas et des millions d’emplois disponibles, il s’agit toujours d’une histoire de deux marchés du travail pour beaucoup de personnes ayant un casier judiciaire et qui continuent de lutter pour trouver un emploi, selon des entretiens avec des demandeurs d’emploi et des organisations à but non lucratif qui travaillent avec eux. Ils affirment que même si les employeurs semblent plus disposés à embaucher des travailleurs ayant un casier judiciaire, de nombreux obstacles subsistent pour les travailleurs qui tentent de trouver un emploi stable.

« C’est le meilleur et le pire des temps », a déclaré Christopher Watler, vice-président exécutif du Center for Employment Opportunities, une organisation à but non lucratif qui offre des emplois et des formations aux personnes incarcérées. « C’est le meilleur des temps dans la mesure où les entreprises parlent désormais ouvertement d’embauche de la deuxième chance ; nous avons d’autres exemples de la façon dont les employeurs peuvent réussir à recruter des talents ayant des convictions passées. Dans le même temps, d’énormes obstacles subsistent. Nous devons éliminer ces obstacles. Ce n’est pas la motivation des gens qui veulent travailler. Les gens veulent travailler.

Les employeurs veulent embaucher, mais des obstacles subsistent

Les groupes qui travaillent avec des demandeurs d’emploi anciennement incarcérés ont déclaré que l’intérêt des employeurs avait augmenté à mesure que le marché du travail se resserrait. Avec 650 000 personnes être libéré des prisons d’État et fédérales chaque année et études montrant le taux de chômage Parmi les anciens incarcérés, soit environ 30 %, le groupe des travailleurs reste une source inexploitée de main-d’œuvre potentielle pour combler une partie des besoins. 9 millions d’emplois ouvertures signalées par les employeurs en août.

« Le seuil a été abaissé dans une certaine mesure par certaines entreprises parce qu’elles sont prêtes, disons, à prendre un risque qu’elles n’auraient peut-être pas voulu prendre dans le passé », a déclaré Ronald Day, vice-président des programmes et des programmes. recherche pour la Fortune Society, qui travaille avec des demandeurs d’emploi anciennement incarcérés dans la région de New York. « Mais cela est dû à l’évolution de la main-d’œuvre. Ils ne se sont pas réveillés un matin en disant : « Vous savez quoi ? Je veux juste donner une chance à ces personnes.

Les candidats affirment que l’intérêt des employeurs se heurte souvent à d’autres obstacles, comme le manque de formation ou de soutien au placement et les réglementations qui les empêchent d’exercer diverses professions. Ensuite, il y a des difficultés à s’adapter à la vie après l’incarcération, comme satisfaire aux exigences de libération conditionnelle, trouver un logement abordable et obtenir un traitement pour des problèmes de santé mentale.

Dion Johnson s’est heurté tête première à certains de ces obstacles. Après avoir participé à un salon de l’emploi, l’autorité portuaire de New York et du New Jersey l’a embauché l’automne dernier pour travailler comme concierge à l’aéroport LaGuardia de New York. Mais après un mois de travail, il a été licencié après qu’une vérification de ses antécédents a montré qu’il avait purgé six ans de prison pour possession illégale d’une arme à feu, une infraction qui l’a empêché d’obtenir l’autorisation de passer les points de contrôle de sécurité de l’aéroport.

« Quand vous dites à quelqu’un que c’est là que vous devez aller en guise de punition à la suite d’un acte que vous avez commis, c’est compréhensible. Mais ensuite, vous ne leur fournissez aucune formation, aucun outil et vous ne leur donnez rien pour s’aider dans leur ascension », a déclaré Johnson, 48 ans, qui vit à New York. « Maintenant, ils sont dans la société et ils vont chercher du travail, mais ils ne trouvent rien parce que personne ne les embauchera, pas même comme concierge de niveau inférieur. »

À New York, comme dans trois douzaines d’autres États, c’est illégal pour les employeurs d’interroger les employés potentiels sur leurs antécédents criminels dans le cadre du processus de candidature à un emploi. Mais une fois que les employeurs ont fait des offres conditionnelles aux candidats, ils sont autorisés à procéder à une vérification des antécédents criminels et peuvent annuler les offres dans certaines circonstances en fonction des résultats.

« Ils vous disent non »

L’autorité portuaire, qui exploite LaGuardia, a lancé en 2020 un programme axé sur l’embauche de travailleurs ayant des antécédents criminels, et a depuis placé 121 candidats dans des emplois aéroportuaires, comme répartiteur de taxi, agent de circulation, service client et service de restauration, a-t-il déclaré. Mais la réglementation fédérale exige une habilitation de sécurité pour accéder aux zones situées au-delà des lieux de contrôle de la Transportation Security Administration, ce qui peut empêcher certains candidats, comme Johnson, d’obtenir ces emplois.

Les défis sont particulièrement aigus pour les personnes ayant commis des infractions liées à la drogue et à des crimes violents. Des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside, ont révélé qu’environ 75 % des responsables du recrutement ont déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à prendre sérieusement en compte les candidats reconnus coupables de crimes liés à la drogue, aux biens ou aux crimes violents dans une enquête de 2021.

Ella, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, a déclaré qu’elle avait subi une série de refus depuis qu’elle avait été libérée de prison en mai, après avoir purgé deux ans et demi de prison pour tentative de meurtre. Dans un cas, on lui a proposé un emploi pour le service postal américain, mais après deux mois, cet emploi a été annulé une fois la vérification de ses antécédents terminée.

«Je me sentais désespéré, déprimé. Vous avez l’impression d’être de retour à la case départ, et il faut juste beaucoup de foi et le soutien de votre famille et de vos amis pour vous aider et vous sortir de cette mauvaise passe », a-t-elle déclaré. « Vous obtiendrez une liste complète de tous ces emplois qui embauchent parce que tout le monde a besoin d’aide, et ils vont renoncer à la vérification des antécédents et tout le reste. Ensuite, lorsque vous suivez le processus, ils vous disent non.

Le service postal a déclaré dans un communiqué qu’il procédait à une vérification des antécédents de tous les nouveaux candidats après que des offres conditionnelles aient été faites et que les condamnations pénales ne constituent pas automatiquement un motif de refus. La décision de retenir un candidat est basée sur la nature de l’infraction, le temps écoulé depuis l’infraction et son lien avec les fonctions du poste, indique le communiqué.

Avant sa condamnation, Ella, diplômée en sciences mortuaires, cherchait à devenir directrice de pompes funèbres. Mais elle a abandonné son projet d’obtenir son permis de directrice de pompes funèbres après avoir appris qu’elle risquait une période de suspension et qu’elle devrait payer une amende en raison de sa condamnation.

En Pennsylvanie, où elle vit, le conseil d’État a assoupli ses politique sur l’octroi de licences aux personnes ayant été condamnées au pénal en 2020, mais il peut toujours refuser une licence s’il détermine qu’une infraction présenterait un risque pour la santé et la sécurité des clients ou du public.

Un certain nombre d’États limitent la délivrance de licences aux personnes ayant des convictions dans diverses professions – de la cosmétologie au travail social – ce qui peut créer des obstacles même lorsque les employeurs sont prêts à les embaucher.

Le Texas peut refuser licences professionnelles pour des métiers comme électricien, conducteur de dépanneuse et entrepreneur en climatisation et réfrigération selon les convictions. En Arizona, les criminels condamnés ne peuvent pas obtenir licences immobilières pendant qu’ils sont en probation, ce qui peut durer des années pour certains.

« Il y a des gens qui sont barbiers dans les services correctionnels depuis des années, puis ils sortent et essaient d’obtenir une licence de barbier, et on leur refuse », a déclaré Day. « C’est le gagne-pain de cette personne ; c’est comme ça qu’ils gagnent de l’argent légalement et c’est ce que cette personne fait depuis 30 ans.

Roy Ballard a déclaré qu’il n’avait reçu aucune formation pendant son séjour de 16 ans en prison en Californie, ni aucune aide pour rédiger son curriculum vitae ou pour rechercher un emploi avant sa libération. Lorsqu’il a été libéré en mars 2022, a-t-il déclaré, il a été déposé dans une gare de transit avec de l’argent sur une carte de débit, sans pièce d’identité autre que sa carte d’identité de prison et sans aide au logement.

« Il n’y avait rien, pas de bons, pas d’aide, pas d’assistance, pas de liste de ressources, rien », a déclaré Ballard, 64 ans, qui travaillait comme cadre supérieur dans une entreprise de fabrication de produits alimentaires avant son incarcération. « L’un des agents de libération conditionnelle m’a dit qu’il disait aux gars qui viennent dans mon comté : vous êtes nourris. »

Ballard a pu trouver plusieurs emplois temporaires dans des travaux routiers et auprès du Centre d’opportunités d’emploi en travaillant avec d’autres personnes incarcérées. Il prépare son diplôme universitaire et continue de chercher un emploi à temps plein.

Il a déclaré que divers obstacles empêchent les personnes occupant des postes similaires au sien de trouver un emploi stable – depuis les employeurs qui ne veulent pas les embaucher jusqu’aux luttes personnelles pour réintégrer la société.

« Il y a tellement de facteurs dans tout cela. Le logement est un facteur important, votre formation antérieure, votre santé mentale, les dépendances dont les gens souffrent encore », a déclaré Ballard. « J’en ai rencontré d’autres qui avaient trouvé un emploi à leur sortie et, au bout d’une semaine ou deux, ils étaient licenciés. Ils sont simplement rejetés. »

Signes de progrès

Les défenseurs affirment que les choses commencent à changer pour le mieux. Dans le Michigan, le service correctionnel ne peut pas suivre le nombre de demandes qu’il reçoit des employeurs pour que les détenus soient formés dans le cadre de son programme Vocational Village, a déclaré Kyle Kaminski, qui supervise les efforts d’éducation et de réinsertion.

« Très honnêtement, nous avons actuellement beaucoup plus de demandes des employeurs que de candidats », a déclaré Kaminski.

Le programme de formation immersif d’une journée complète, qui dure neuf à 12 mois, prépare environ 400 détenus à la fois à un certain nombre de métiers après leur libération et les met en contact avec des employeurs.

« Lorsque nous avons créé le premier village, nous avons dû appeler les employeurs à froid et essayer de les convaincre de venir le voir, car ils n’étaient tout simplement pas très intéressés. Nous avons en quelque sorte dû tirer sur la corde sensible », a déclaré Kaminski. «Maintenant, le pendule est complètement de l’autre côté. Chaque semaine, plusieurs employeurs nous appellent pour nous dire : « Nous avons besoin de personnes possédant les compétences suivantes. Nous avons besoin que les gens reviennent dans les communautés suivantes. Avez-vous des gens ?’

La demande des employeurs a contribué à améliorer le taux d’emploi des diplômés du programme, qui est passé de 59% qui étaient employés après leur libération en 2019 à 71% l’année dernière.

Après avoir perdu son emploi à l’aéroport, Johnson a commencé à travailler pour le Centre for Employment Opportunity et a suivi son programme de formation professionnelle. Après avoir postulé pendant plusieurs mois pour au moins cinq emplois par semaine, on lui a proposé ce mois-ci un emploi à l’hôpital presbytérien de New York, gagnant 21 dollars de l’heure, pour aider les personnes sortant d’incarcération à obtenir les services dont elles ont besoin.

Jones, après avoir perdu au moins 10 perspectives d’emploi, a récemment réussi à décrocher un emploi dans une grande société financière de la région de Cleveland, gagnant 24 $ de l’heure, la remettant ainsi sur le cheminement de carrière qu’elle suivait avant sa condamnation.

«Lorsque les RH ont effectué ma vérification de mes antécédents, elle s’en fichait. Elle m’a dit : « Oh, non, nous recherchons des choses plus sérieuses que ça » », a déclaré Jones, qui a demandé que son employeur ne soit pas identifié. « Ils ne font aucune discrimination à votre égard. Ils étaient prêts à me donner une chance. »