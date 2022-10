Trouver un chemin vers l’espoir

“Le suicide est souvent un événement limité dans le temps qui culmine avec des pensées suicidaires intenses”, explique Lehto de l’AAS. « C’est un moment tellement critique. Si le terrain peut fournir le soutien nécessaire à ce moment-là, de plus en plus de vies seront sauvées.

Les taux de suicide aux États-Unis ont grimpé de 35 % de 2000 à 2018, mais ont légèrement baissé en 2019 et 2020, selon le CDC. C’est un signe encourageant, qui laisse entrevoir un changement important dans la perception publique du suicide. Ce qui était autrefois un sujet secret, en proie à la honte et à la stigmatisation, est désormais considéré avec plus d’empathie, comme en témoignent les récents décès par suicide de la légende country Naomi Judd, de l’ancienne Miss USA Cheslie Kryst, des rockeurs Chester Bennington et Chris Cornell, et de la mode. les créateurs Kate Spade et L’Wren Scott. Cet été, le joueur de football de l’UCLA Thomas Cole a partagé l’histoire de sa tentative au début de l’année, tandis que le gardien des Los Angeles Clippers John Wall et la pro de tennis australienne Jelena Dokic ont parlé de leurs combats contre la dépression et les pensées suicidaires.

Ces incidents très médiatisés, associés à une sensibilisation accrue du public à la prévalence du suicide à l’échelle nationale, ont suscité des appels vigoureux pour de meilleurs moyens d’arrêter les choses qui déclenchent les tentatives.

“Ce n’est jamais une chose”, déclare Jill Harkavy-Friedman, PhD, psychologue à New York et vice-président senior de la recherche à la Fondation américaine pour la prévention du suicide (AFSP). “C’est toujours une combinaison de facteurs, principalement des problèmes de santé mentale, mais aussi des douleurs chroniques, des traumatismes crâniens, des facteurs génétiques et des antécédents familiaux.”