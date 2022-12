Trouver les restes des victimes d’homicide à Winnipeg dans une décharge peut être «impossible»: un expert en médecine légale

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Les membres de la famille et de la communauté ont été scandalisés par la révélation cette semaine que la police pense que les corps de deux victimes d’homicide se sont retrouvés dans une décharge au nord de Winnipeg.

Cette indignation s’est aggravée lorsque la police de Winnipeg a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de fouiller le site d’enfouissement de Prairie Green pour les restes de Marcedes Myran et Morgan Harris – qui, selon eux, ont été tués par le même homme – affirmant que la tâche dépassait leurs capacités.

Alors que les familles et les dirigeants communautaires font pression sur la police et les politiciens pour qu’ils tentent une perquisition, un expert médico-légal américain prévient que les circonstances réduisent les chances de réussite de la perquisition.

“Les décharges sont probablement les circonstances de recherche les plus difficiles”, a déclaré Ross Gardner, auteur, instructeur et consultant en enquêtes sur les scènes de crime basé en Géorgie.

“Les recherches dans les décharges créent… des obstacles monumentaux que l’équipe d’enquête doit surmonter.”

La police allègue que Harris et Myran ont été tués par Jeremy Skibicki, qui avait déjà été inculpé en mai de meurtre au premier degré dans la mort de Rebecca Contois.

Ses restes partiels ont été retrouvés dans une poubelle dans une ruelle du nord-est de Winnipeg le 16 mai.

L’enquête a conduit la police à fermer une section de la décharge de Brady Road de la ville, où ils ont découvert plus de ses restes le 14 juin.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg croit que les trois femmes, ainsi qu’une quatrième qui n’a pas été identifiée, ont été tuées par le même homme. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Mais la police a déclaré qu’il existait des différences essentielles entre les opérations des décharges de Brady et de Prairie Green et le moment de leur enquête, ce qui rendrait impossible une recherche similaire des autres victimes.

“Généralement, ce que vous recherchez, ce sont des renseignements sur le moment où le corps a été déposé”, a déclaré Gardner.

Si les opérations à la décharge impliquent “un vidage et un remblai, il n’y a aucun moyen que vous trouviez ce que vous cherchez”, a-t-il déclaré.

Le temps, les méthodes de dumping compliquent la recherche

Alors que la décharge de Brady Road appartient à la ville de Winnipeg, Prairie Green est une installation privée.

Dans le cas de la recherche de Contois, les agents ont pu localiser la zone générale où sa dépouille pourrait se trouver. En cinq heures, ils ont pu empêcher les camions de déverser plus de déchets.

Plus tôt cette semaine, l’enquêteur médico-légal de la police de Winnipeg, l’insp. Cam MacKid a déclaré que les agents avaient appris que les restes de Harris et Myran pourraient se trouver dans la décharge de Prairie Green le 20 juin – plus d’un mois après qu’on pense qu’ils y ont été emmenés.

Pendant ce temps, environ 10 000 chargements de débris, ainsi que 1 500 tonnes de restes d’animaux, ont été déposés sur le site, selon la police.

Le camion à ordures censé avoir transporté les restes n’était pas équipé d’un traceur GPS, et les ordures ont ensuite été compactées avec 9 000 tonnes d’argile de construction lourde et humide.

“Beaucoup de ces services de gestion des déchets, ce qu’ils font, c’est qu’ils construisent ces cellules”, a déclaré Gardner.

“Un jour donné, ils vident sur un site particulier. Ils compactent cela… puis ils en démarrent un autre. Et si efficacement, vous vous retrouvez avec ces cellules de 100 pieds, 150 pieds.”

Le fait que des parties d’animaux soient incluses dans les déchets rend la recherche de restes humains encore plus difficile, a déclaré Gardner.

“Je pense qu’il serait physiquement impossible” de trouver des restes humains dans ces circonstances, a-t-il déclaré.

« Après un certain temps, comment feriez-vous la distinction entre le corps humain et certaines parties d’un cadavre d’animal ?

Autres recherches de décharge

Cependant, un autre expert américain pense qu’il est possible qu’une perquisition à Prairie Green réussisse.

Eric Bartelink, professeur d’anthropologie et directeur du laboratoire d’identification humaine de la California State University-Chico, a déclaré qu’une recherche devrait commencer par demander à un opérateur de rétrocaveuse expérimenté d’enlever soigneusement les débris, puis de commencer à creuser dans l’argile lourde.

Radio d’information – MB9h50Un expert médico-légal croit que les restes de femmes disparues peuvent être retrouvés dans une décharge près de Winnipeg Eric Bartelink, un expert médico-légal californien, a déclaré à CBC qu’il était possible de trouver les restes de deux femmes, selon la police, quelque part sous la surface d’une décharge au nord de Winnipeg, mais a averti que la recherche serait extrêmement difficile, longue et coûteuse.

Une telle fouille pourrait produire des indices, comme des journaux, des reçus ou d’autres documents datés à la poubelle qui pourraient aider à cibler une recherche, a-t-il déclaré à CBC dans une interview plus tôt cette semaine.

Les recherches peuvent prendre des semaines et ne réussissent pas toujours, mais il a souligné les efforts fructueux dans Utah, Oregon et Caroline du Sud au cours des 20 dernières années.

“Si les forces de l’ordre sont capables de le faire, si elles peuvent obtenir les ressources pour le faire … cela vaut vraiment la peine”, a déclaré Bartelink.

Tanya Nepinak a disparu en 2011. Son corps n’a jamais été retrouvé. (Radio-Canada)

La police de Winnipeg a déjà fait des tentatives infructueuses pour retrouver les restes d’une victime d’homicide.

Le service de police a dépensé six jours à la recherche de Tanya Nepinak , 31 ans, à la décharge de Brady Road en octobre 2012, plus d’un an après sa disparition. Elle n’a jamais été retrouvée.

Des membres de la famille de Nepinak ont ​​déclaré qu’il était difficile de convaincre la police de fouiller le dépotoir.

Cependant, d’autres recherches canadiennes ont été fructueuses.

En juin 2021, la police de l’Ontario a déclaré qu’elle fouillerait le site d’enfouissement de Green Lane à Southwold, en Ontario. — le principal site de gestion des déchets de Toronto — pour les restes de Nathaniel Brettell, disparu en janvier 2021.

Ils ont trouvé sa dépouille en août de cette année-là.

Cette recherche a été facilitée par le fait que l’installation a conservé des registres détaillés de l’endroit où le matériel a été déversé.

Le 17 février 2019, une perquisition du site d’enfouissement du chemin Trail à Ottawa a permis de découvrir le corps de Susan Kublu-Iqqittuq, qui était portée disparue depuis le 11 janvier.

La recherche de 18 jours a impliqué près de 100 personnes.

Pour l’instant, le déversement à la décharge de Prairie Green a été interrompu pendant que les dirigeants politiques et la police discutent de la manière dont une perquisition pourrait être effectuée.

Gardner a déclaré qu’il comprenait pourquoi les familles de Harris et Myran voulaient que la police fouille la décharge de Prairie Green.

“C’est difficile. Les familles ne veulent évidemment pas avoir cette situation. Et c’est une pilule difficile à avaler, mais il y a une réalité”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas visualiser une manière fonctionnelle de l’accomplir.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.