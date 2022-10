Trouver le succès dans la gestion de la maladie psoriasique

Par David Rosmarin, MD, tel que raconté à Stephanie Watson

Le traitement de la maladie psoriasique est très différent de ce qu’il était il y a 10 ou 20 ans.

Nous avons beaucoup d’excellentes options de traitement qui sont extrêmement efficaces. Nous sommes donc généralement en mesure d’atteindre la grande majorité des objectifs des gens.

Quand quelqu’un vient me voir pour la première fois avec un diagnostic de maladie psoriasique, je suis très intéressé de savoir quels sont ses objectifs. Il est important qu’ils me communiquent ce qu’ils veulent accomplir avec leur traitement et à quelle vitesse ils veulent y arriver. De cette façon, je peux leur fournir le bon traitement.

Alors je pose des questions comme :

À quelle vitesse avez-vous besoin d’une peau claire? Ont-ils un grand événement à venir? Veulent-ils être dégagés pour des vacances ? Qu’ils aient besoin de voir une réponse dans un mois ou qu’ils ne soient pas intéressés par une solution rapide, cela aidera à guider le traitement que nous choisirons.