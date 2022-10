Trouver le succès avec la dermatite atopique modérée à sévère

Je souhaite que les gens comprennent comment les maladies chroniques affectent les gens. Chaque fois que je devais manquer des cours au lycée, je disais à mes professeurs et à mes amis que j’étais absent parce que j’étais malade. Pour la plupart des autres personnes, la maladie survient pendant une période de temps limitée, le temps qu’il faut pour se remettre d’un rhume ou d’une autre infection. On s’attendait à ce que je récupère complètement en une semaine et que je sois de retour à l’école. Mais parce que mon état était/est chronique, chaque fois que je devenais “malade” avec une mauvaise poussée, je restais cloué au lit sans aucun délai de récupération. Cela pourrait prendre des jours, mais plus probablement des semaines et des mois, avant que je cesse de m’embraser et que je puisse sortir à nouveau. Et quand je suis revenu, je me sentais seulement un peu moins mal et j’étais encore à peine capable de fonctionner.