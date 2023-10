Par Alexis Smith, raconté à Keri Wiginton

Je ne remarque plus vraiment ma dermatite atopique (aussi appelée eczéma), ce qui me choque complètement. Avant, j’étais à l’opposé. J’ai passé tellement de temps et d’énergie à m’inquiéter si les gens regardaient mon visage ou se demandaient pourquoi mon bras était rouge. Maintenant, à moins que ma peau ne me démange, j’oublie que je souffre d’eczéma.

Par exemple, je suis récemment allé à un rendez-vous avec une éruption cutanée sur le visage. Jusqu’après, je n’ai même pas pensé à l’apparence de ma peau. Dans le passé, j’aurais pensé : « Non, je ne sors pas à ce rendez-vous. J’ai un patch sur le visage. Je n’ai pas l’air bien et je ne vais pas faire une bonne première impression. Je ne veux pas qu’ils me voient comme ça.

J’ai commencé à me sentir plus à l’aise avec ma peau nue il y a environ 5 ans, lorsque j’ai commencé à publier des articles sur la dermatite atopique sur Instagram (@eczemalove). Et quand je me regarde dans le miroir maintenant, mon eczéma n’est pas la première chose que je vois. C’est un immense soulagement, car c’est tout ce que j’ai vu auparavant.