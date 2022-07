Trouver le bon ton pour la visite du pape “un grand défi”, déclare l’archevêque de Québec

Trouver un équilibre entre guérison et célébration lors de la visite du pape François au Canada plus tard ce mois-ci est “un grand défi”, a déclaré l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix, primat canadien de l’Église catholique romaine, lors d’une conférence de presse jeudi.

Alors que certaines personnes sont ravies de rencontrer le pontife, c’est aussi un moment sombre et traumatisant pour de nombreux peuples autochtones, a déclaré Lacroix.

Le pèlerinage du pape au Canada, du 24 au 29 juillet, fait suite à ses excuses aux représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis en avril pour le tort causé par les pensionnats dirigés par l’Église catholique.

Compte tenu de cela, l’archevêque a déclaré qu’il était important de donner le ton juste à la visite du pape François et de reconnaître l’occasion avec respect et sensibilité.

“Certaines personnes n’ont pas le cœur à faire la fête”, a déclaré Lacroix. “Ça ne peut pas être trop festif, mais en même temps ce ne sont pas des funérailles.”

Le chef régional du Québec et du Labrador de l’Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, a déclaré que la visite n’était pas festive et qu’il appartenait aux survivants de déterminer si et comment une cérémonie culturelle se déroulait.

“Nous devons définitivement rester à l’écart de tout type de célébration”, a-t-il déclaré. “J’espère que nous pourrons avoir des discussions avec les responsables [for the visit] pour s’assurer que tout ce qui se passe respectera les souhaits des survivants.”

L’archidiocèse de Québec prévoit mettre en place des espaces sûrs désignés où les survivants des pensionnats ou toute personne ayant besoin de soutien pourront accéder à l’aide professionnelle de travailleurs sociaux, de psychologues et de travailleurs communautaires, en partenariat avec Services aux Autochtones Canada.

REGARDER | L’archevêque de Québec dit que le pape encouragera probablement les gens à “marcher ensemble de nouvelles façons”: L’archevêque de Québec dit que la visite du pape montre l’engagement de l’Église catholique envers la réconciliation Le voyage du pape François au Canada comportera trois phases symboliques, toutes liées à la réconciliation avec les peuples autochtones, selon Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.

Une visite en 3 temps

Le pape François fera trois arrêts au Canada, et chacun représente une phase symbolique, a expliqué Lacroix.

Son arrêt en Alberta se concentrera sur la reconnaissance et la reconnaissance du tort causé aux peuples autochtones par l’Église catholique. Lacroix a déclaré que le pape avait choisi Edmonton comme premier arrêt parce que l’Alberta comptait plus de pensionnats que toute autre province du pays.

Le séjour du pape au Québec mettra l’accent sur la réconciliation.

“Maintenant que nous avons la vérité là-bas, et nous avons exprimé la vérité, nous avons reconnu ce qui s’est passé et nous [own up to it] — maintenant, comment allons-nous nous réconcilier et pouvoir nous regarder face à face et cheminer ensemble ?”, a demandé Lacroix.

« Au Québec, tout tournera autour de ça.

La dernière étape du pape, à Iqaluit, portera sur l’espoir pour l’avenir.

Lacroix a déclaré que le travail de l’Église catholique pour faire amende honorable avec les peuples autochtones ne se terminera pas avec la visite papale.

“C’est important qu’on mette en perspective les quelques jours que le pape sera ici à Québec”, a-t-il dit. “Ces quelques jours vont certainement nous donner un coup de pouce. Ils vont nous donner plus de direction, mais ce n’est pas le seul moment.”

“Nous avons des relations avec de nombreuses communautés à travers le Canada, et nous continuerons donc à le faire. Il y aura un ‘après’ cette visite, où nous continuerons à marcher ensemble.”

Messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré

Le maire de Québec Bruno Marchand, à droite, l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix, au centre, et le diacre Benoît Thibault ont assisté jeudi à une conférence de presse sur la logistique et les préparatifs de la visite du pape à Québec. (Sylvain Roy Roussel/CBC News)

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a déclaré que la municipalité s’attend à ce que des dizaines de milliers de personnes affluent pour la visite et se prépare à une variété de scénarios.

La ville limitera la circulation et sécurisera deux espaces extérieurs où les gens pourront regarder la messe du Pape le 28 juillet sur de grands écrans.

Cette messe aura lieu à Sainte-Anne-de-Beaupré, à 30 kilomètres au nord-est de Québec, dans la basilique qui est l’un des cinq sanctuaires nationaux du Canada. Le service sera ouvert au public, mais l’espace dans l’église sera limité.

Picard a déclaré que jusqu’à présent, les informations sur le nombre de places disponibles pour les Premières Nations au Québec restent floues, mais que “la priorité devrait être les survivants”.

“Je pense que l’église doit comprendre que cela doit être respecté”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que de nombreux survivants et leurs familles souhaitaient assister à la messe et avaient demandé à l’assemblée comment ils pouvaient obtenir une place, et qu’il était important de leur donner la priorité en premier.

Marchand a déclaré qu’un autre élément important de la planification consiste à s’assurer que les pèlerins autochtones auront un accès facile aux sites, en fournissant des transports en commun, par exemple.

Le maire a déclaré que la ville s’attend à ce que la visite coûte entre 1 et 2 millions de dollars, mais il a déclaré qu’elle n’avait pas encore de prix exact. Le gouvernement fédéral remboursera la ville pour la plupart de ces coûts, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’économie et le secteur du tourisme de la ville bénéficieront grandement de cette visite.

L’archidiocèse de Québec s’attend à dépenser environ 3 millions de dollars pour la visite du pape, une grande partie de ce financement provenant de dons, selon Benoît Thibault, le diacre responsable du comité de planification de la visite du pape à Québec.