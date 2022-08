Trouver le bon endroit – Kelowna Capital News

– Mots de Lauren Kramer Photographies de Lia Crowe

Quand Lenny Cabrera a quitté la République dominicaine pour le Canada en 2016, elle savait deux choses : elle était prête pour un nouveau départ et elle voulait posséder sa propre entreprise.

L’île caribéenne de la République dominicaine est connue pour son climat tropical et ses plages de sable blanc pittoresques, et les nouveaux amis canadiens de Lenny ont supposé qu’elle avait passé beaucoup de temps à siroter des margaritas sur la plage.

Sa réalité avait semblé bien différente, cependant.

« Je n’étais pas allé à la plage depuis 18 mois avant mon arrivée », admet Lenny.

En tant qu’avocat d’entreprise en République dominicaine, l’homme de 33 ans a été conseiller juridique pour des marques telles que Kentucky Fried Chicken, TGI Fridays et Mango clothing. Elle était profondément impliquée dans leur marketing, leur image de marque, leur personnel et leurs politiques juridiques, et aimait regarder les marques se développer et grandir.

« J’ai déménagé en Colombie-Britannique en sachant que ma fin de partie était d’acheter ou de développer une entreprise », dit-elle.

Elle ne connaissait pas la nature exacte de l’entreprise, mais elle était jeune, ambitieuse et motivée.

Six ans après avoir débarqué de l’avion à Vancouver, Lenny est le fier copropriétaire d’un salon chic dans un emplacement privilégié à Kelowna. Le Sweet Spot Beauty Bar a ouvert ses portes il y a neuf mois sur Lakeshore Road en face de Gyro Beach, avec 2 300 pieds carrés de bols de pédicure, des stations de manucure, des salles de massage et de soins du visage, une station de cils et de sourcils et une station de coiffure. Les clients peuvent commander des pâtisseries, des muffins et des collations pendant leurs soins, et en tant que bar entièrement sous licence, ils peuvent également déguster des cocktails, du vin et de la bière.

L’idée de The Sweet Spot a commencé pendant la pandémie de COVID-19. Lenny avait rencontré sa partenaire commerciale, Alicia Jameson, peu après son arrivée à Kelowna en 2017. À l’époque, Alicia était une esthéticienne qui rêvait d’ouvrir son propre salon, mais ne voulait pas se lancer seule dans l’entreprise. Une nuit, alors que les deux femmes partageaient une bouteille de vin, elle a mentionné son rêve à Lenny et lui a suggéré de tenter le coup.

Lenny a adoré l’idée et les deux ont immédiatement commencé à réfléchir, à planifier, à rédiger leur plan d’affaires et à obtenir un financement pour concrétiser l’idée. Lenny a rappelé ses expériences au spa en République dominicaine, où le vin ou les cocktails lors d’une pédicure étaient un régal standard et faisaient partie du plaisir de se détendre à la fin d’une semaine de travail chargée. Elle voulait que ses clients du Sweet Spot profitent des mêmes libations.

“Nous voulions un bar de beauté qui soit un guichet unique, un endroit où les gens pourraient se détendre avec un service de bonne qualité et un verre de vin pour une soirée entre filles ou une expérience amusante en couple.”

Entrez dans le bar beauté et vous serez enveloppé par des nuances de pêche et de rose. Des coussins moelleux et des sièges confortables attirent les clients vers les bols de pédicure, et un mur de fleurs roses sépare les bars à ongles des salles de traitement et des stations de cils. Le large éventail de services proposés comprend des manucures, des pédicures, des extensions d’ongles, du nail art, la mise en forme des sourcils, la teinture des sourcils, les extensions de cils, la teinture des cils, l’épilation du corps, l’épilation du visage, les soins du visage et les massages. L’espace est invitant, relaxant, luxueux et conçu avec une attention particulière portée à chaque petit détail.

Lenny et Alicia restent des partenaires égaux profondément attachés au succès de The Sweet Spot et optimistes quant à l’avenir. Pendant que Lenny s’occupe des finances, Alicia supervise les procédures de formation et de service. Chacun apporte des forces individuelles qui se combinent pour faire prospérer l’entreprise.

« La saison des mariages approche et nos réservations augmentent avec les touristes à Kelowna, les enterrements de vie de jeune fille et les jours où les mariées se font dorloter avant leurs noces », dit Lenny. “Pendant l’hiver, la communauté locale a montré son soutien et nous avons travaillé dur pour présenter notre nouvelle entreprise via les médias sociaux.”

« C’est une nouvelle entreprise et ce n’est pas parfait », se dit-elle. « Si quelqu’un me demandait ce que c’est que d’être entrepreneur, je dirais, attachez votre ceinture, car cela s’accompagne de difficultés de croissance, de beaucoup de travail et de nombreux problèmes qui échappent à notre contrôle. L’entreprise en est encore à ses débuts et je ne pense pas pouvoir me détendre tant qu’elle ne deviendra pas une icône dans la communauté de Kelowna. Mais je n’ai jamais douté qu’Alicia et moi puissions y arriver. Je suis heureux et fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, et en ce moment, l’avenir s’annonce plutôt radieux ! »

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Entreprise