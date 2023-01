Trouver la guérison de la santé mentale grâce à l’entrepreneuriat

Un organisme de bienfaisance canadien aide les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale – pas avec des médicaments ou une thérapie – mais en aidant les candidats à démarrer leur propre entreprise.

Rise est un programme national basé à Toronto qui offre de petits prêts de démarrage, du coaching en entreprise et de la formation aux personnes souffrant de dépendances et de troubles mentaux, une formule efficace qui vante des réussites comme celle de Darcy Alemany, 34 ans.

Comme de nombreux Canadiens, Alemany a souffert pendant la pandémie et sa santé mentale a décliné. “J’avais l’impression de n’avoir nulle part où aller alors que je n’avais personne vers qui me tourner. Et à l’époque, j’avais l’impression qu’il n’y aurait jamais de fin », a-t-il déclaré à CTV News.

Il dit avoir reçu un diagnostic de dépression et d’anxiété. Une partie de sa thérapie consistait à trouver quelque chose qu’il aimait faire.

Bien qu’il ait un emploi à temps plein, Alemany a commencé à utiliser son temps libre pour fabriquer des épinglettes pour l’aider à définir son identité de genre.

“J’ai du mal à m’exprimer en tant qu’homme gay et à être intersexe en même temps”, a déclaré Alemany.

À sa grande surprise, d’autres les voulaient aussi. Ainsi, au début de 2021, il a lancé une entreprise appelée Pin-Ace. Les clients peuvent choisir parmi 36 épinglettes d’identité de genre, qui peuvent également être combinées et personnalisées pour exprimer des personnalités uniques.

“Pouvoir s’exprimer et pouvoir communiquer sur soi-même est un facteur énorme, en particulier dans la vie des personnes queer et trans”, a déclaré Alemany. “Ils n’avaient peut-être pas les outils avant…”

Rise, dit-il, l’a aidé à concevoir un plan d’affaires, un encadrement et une formation. Un prêt est là s’il en a besoin, mais les ventes ont augmenté si rapidement qu’il n’en aura probablement pas besoin. Alemany estime que les ventes de Pin-Ace pourraient dépasser les 500 000 $ en 2023.

“Chacun de nos clients s’identifie comme ayant un problème de santé mentale ou de dépendance”, a déclaré la PDG de Rise, Lori Smith. “Et chacun de nos clients ne recevrait pas de prêt traditionnel d’une banque. Point final », a-t-elle ajouté.

Les demandes entrantes ont augmenté. L’année dernière, Smith dit que Rise a reçu 900 demandes de financement ou de formation, le double des années précédentes. Parmi les exemples de réussite figurent des personnes qui ont lancé des magasins de toilettage pour animaux de compagnie, des boulangeries et des magasins de cuir, ainsi que des conférenciers motivateurs, des musiciens et des artistes. Au cours de ses dix années d’existence, Rise rapporte avoir prêté près de 3 millions de dollars, aidant au lancement de plus de 700 entreprises.

“La majorité de nos clients rapportent une confiance en soi accrue, une capacité accrue à naviguer dans des situations difficiles et difficiles dans leur vie”, a déclaré Smith.

Pour certains, c’est une agitation secondaire pour un cas supplémentaire. Pour d’autres, c’est l’indépendance financière. Selon les sondages Rise, 78 pour cent signalent une diminution du montant du soutien du revenu provincial qu’ils reçoivent en raison de leur entreprise.

«Nous avons récemment effectué un sondage auprès de nos clients l’automne dernier, et nous savons que quatre, cinq sur cinq de nos clients exploitent toujours une entreprise, avec un taux de remboursement de prêt de 88%», a déclaré Smith, qui aide à financer le prochain lot de serait des entrepreneurs.

Michelle Tasa, une mère et enseignante de Calgary, a demandé un prêt après une série d’événements traumatisants qui ont bouleversé sa santé mentale.

Ma vie a en quelque sorte explosé », a déclaré Tasa. Je ne pouvais pas fonctionner », a-t-elle déclaré à CTV News.

Son mari, qui souffrait depuis longtemps d’une maladie neurologique, était récemment décédé et Tasa avait accepté un poste d’enseignante en Chine avec ses deux enfants. Lorsque la COVID-19 a frappé, elle a eu du mal à son retour en Alberta.

« Nous venons de dépenser toutes nos économies pour rentrer à la maison. C’était alors une sorte de situation d’urgence », a-t-elle déclaré. Les années de stress et de chagrin l’ont envoyée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un SSPT complexe, ainsi qu’une dépression.

Incapable de reprendre un poste d’enseignant régulier pour subvenir aux besoins de sa famille, Tasa a demandé un prêt de démarrage à Rise, pour 10 000 $. Cela l’a aidée à lancer Art Pourings, une entreprise qui propose des cours d’art et un enseignement à domicile, du nom de la façon dont Tasa a déclaré qu’elle avait fait face au stress de sa vie “avec l’art se déversant de moi et la guérison”, a-t-elle déclaré.

« J’ai découvert en moi un esprit d’entreprise. Et Rise m’a certainement aidé avec ça », a déclaré Tasa.

Rise l’a aidée à concevoir un plan d’affaires. Elle dit qu’elle parle régulièrement avec son mentor. Tasa a quelques autres emplois secondaires pour joindre les deux bouts, mais sait que son entreprise lui donne un but.

« J’ai fait une vie où je contribue réellement. Donc je gagne déjà », a déclaré Tasa

Et elle est reconnaissante pour le soutien.

“Un diagnostic de santé mentale ne signifie pas que vous ne pouvez pas réussir, être intelligent et entrepreneur”, a ajouté Tasa.

« Puis-je dire que le business m’a guéri ? Non pas du tout. J’ai encore des journées difficiles », a déclaré Alemany. «Mais malgré ces défis, l’entreprise me permet de garder espoir. Je me sens beaucoup moins triste maintenant », a-t-il déclaré.