Trouver la communauté et la liberté sur VRChat

Tube VR est un lieu et l’un des événements de fête les plus populaires sur VRChat, une plate-forme sociale de type jeu vidéo qui se déroule en réalité virtuelle, ou VR, où les utilisateurs peuvent assumer des avatars fantastiques de leur propre conception. Lorsque j’ai retiré mon casque VR, j’étais seul dans ma chambre. En le portant à nouveau, j’ai été replongé dans le cœur palpitant d’une fête.

Un samedi soir récent, la rue devant la boîte de nuit Tube VR avait l’air typique de l’Est de Londres : un bateau amarré sur le canal, des espaces commerciaux branchés bordant le front de mer, un passage souterrain couvert de graffitis. À l’intérieur, cependant, je me suis retrouvé à danser à côté d’un hérisson coiffé d’un haut-de-forme, d’une nonne anime avec un halo vert acide et d’un renard humanoïde en pantalon chaud.

Pour assister à un club virtuel dans VRChat, vous n’avez besoin que d’un PC standard, mais obtenir l’expérience la plus immersive nécessite un casque VR et un ordinateur modérément puissant. La discothèque Tube n’est que l’un des centaines de milliers de mondes VRChat discrets où les gens se rassemblent et socialisent sous forme d’avatar.

Je ne me sentais pas à ma place lors de ma première soirée VR. Il y avait une nouvelle étiquette sociale à apprendre sur la façon d’aborder et de parler aux autres clubbers, et j’ai senti que mon avatar par défaut avait l’air basique par rapport aux créatures imaginatives qui m’entouraient. Mais avec mon casque traduisant ma voix et mes mouvements dans l’espace virtuel et des avatars dansant et bavardant tout autour de moi, je me sentais étonnamment proche d’être dans un vrai club.

Cette expérience donne un aperçu de ce à quoi la socialisation pourrait ressembler dans notre avenir de plus en plus médiatisé par la technologie. “Tout comme la visioconférence via Zoom est devenue un élément central de la vie ordinaire de tant de gens, maintenant qu’elle est pratique et utile, il est facile d’imaginer que dans dix ans, la réalité virtuelle pourrait jouer ce rôle” dans la socialisation quotidienne également , David Chalmers, professeur de philosophie et de sciences neurales à l’Université de New York qui a écrit un livre sur la réalité virtuelle, a déclaré par e-mail.

Naturellement, certains aspects de VRChat ne peuvent pas rivaliser avec la vie réelle, et les événements VR souffrent fréquemment de retards et de problèmes. Mais faire la fête en réalité virtuelle offre également des avantages distincts : la sécurité personnelle et le harcèlement sont moins préoccupants ; les utilisateurs ont plus de contrôle sur leur environnement et peuvent régler le volume de la voix des personnes ou de la musique à leur guise ; et mis à part le coût initial du matériel, les événements sont gratuits.