Trouver la beauté en photographiant des levers de soleil glacials

Local Lens est une série dans laquelle le photographe du Block Club, Colin Boyle, explore l’histoire derrière la photographie.

LAC MICHIGAN — L’explosion arctique de cette semaine a provoqué des frissons éoliens potentiellement mortels, des cours annulés dans les écoles publiques de Chicago et certains des plus beaux levers de soleil que la ville ait à offrir.

Chaque année, lorsque les températures descendent en dessous de zéro, vous pouvez me trouver au bord du lac – méconnaissable, cependant, à part mes appareils photo qui se balancent, car je suis enterré sous d’abondants paquets de vêtements.

Il y a quelque chose d’inspirant à regarder le soleil se lever sur un lac Michigan torride, ses rayons tentant de réchauffer une ville gelée. Je suis heureux de le faire pour que vous n’ayez pas à supporter le froid vous-même.

En regardant le lac, vous avez du mal à dire que vous êtes à Chicago à cause de la scène éthérée. Au bord du lac, l’eau ondule à proximité tandis que la glace commence à se former.

Et puis vous vous retournez et voyez Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, avec ses amis Molly Kavanaugh et Glenn Rischke alors qu’il se prépare à sauter dans l’eau presque gelée pour leur rituel quotidien.

J’avais envie de voir l’homme sauter dans le lac depuis ses débuts il y a plus de trois ans, alors c’est parfait que nous soyons connectés lors de l’un de mes phénomènes météorologiques préférés.

Son rituel est certainement ahurissant, mais c’était incroyable à voir. Cependant, j’étais heureux d’être au-dessus de l’eau et dans mes couches.

O’Conor m’a appelé peu de temps après son splash dimanche, me disant qu’il avait repéré des engelures sur son nez sur mes images qu’il n’avait pas remarquées après être sorti du lac. Nous avons partagé un rire après avoir appris qu’il était toujours en forme.

C’est une blague de l’industrie que lorsqu’il fait aussi froid qu’il l’a été, vous ne trouverez que des photographes à l’extérieur alors que nous recherchons des « photos météorologiques » pour montrer à notre public à quoi ressemblent les conditions.

Mais pour ce Chicagoien de toujours, ce n’est qu’une autre occasion de documenter la beauté de notre ville natale.

Voir des photos du bord du lac gelé à des températures inférieures à zéro :

Un phénomène de chien solaire est observé. Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, saute dans le lac Michigan alors que les températures glaciales atteignaient 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, pose pour un portrait avec de la glace sur le visage après avoir sauté dans le lac Michigan alors que les températures glaciales atteignaient 10 en dessous de zéro avec des vents forts au port de Montrose le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

La vapeur s’élève du lac Michigan alors que les températures glaciales atteignent 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Les gens marchent sur Pratt Pier tandis que le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, quitte le lac Michigan après avoir sauté alors que les températures glaciales atteignaient 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, avec Molly Kavanaugh et Glenn Rischke, se préparent à sauter dans le lac Michigan alors que les températures glaciales atteignaient 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Molly Kavanaugh et Glenn Rischke sautent dans le lac Michigan alors que les températures glaciales atteignaient 10 sous zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

La vapeur s’élève du lac Michigan alors que les températures glaciales atteignent 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Dan O’Conor, alias Great Lake Jumper, Molly Kavanaugh et Glenn Rischke s’emmitouflent après avoir sauté dans le lac Michigan alors que les températures glaciales atteignaient 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

La vapeur s’élève du lac Michigan alors que les températures glaciales atteignent 10 en dessous de zéro avec des vents forts à Montrose Harbour le 14 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Un phénomène de chien solaire est observé. Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

Le soleil se lève sur un lac Michigan torride et Chicago gelé au milieu d’une autre journée de températures inférieures à zéro à Loyola Beach à Rogers Park le 16 janvier 2024. Crédit: Colin Boyle/Block Club Chicago

