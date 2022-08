Trouver du sens et de la joie après une lésion médullaire

« Je savais qu’il y avait moins de 5 % de chances que je marche à nouveau. Je ne pourrai plus jamais opérer et je ne tiendrai peut-être jamais mon enfant à naître. Marco savait également qu’il devait se rendre à l’hôpital le plus tôt possible, il a donc aidé à coordonner son sauvetage et est arrivé à l’hôpital puis à la salle d’opération en moins de 3 heures, ce qu’il décrit comme “miraculeux”.

Lorsqu’un ami a touché sa jambe et sa main et qu’il ne pouvait pas sentir le toucher, il s’est rendu compte qu’il s’était cassé le cou.

«Je savais qu’il était important pour moi de faire de mon mieux pour vivre le moment présent et ne pas m’attarder sur le passé ou m’inquiéter de l’avenir; essayez simplement de sentir et de goûter et d’écouter et de ressentir. Je l’ai fait tout au long de la journée et j’ai essayé d’être aussi présent que possible.

‘Pourquoi Pas Moi?’

Après son accident, Srinivasan est d’abord tombée dans le désespoir. « Je n’ai pas bien géré ce qui s’était passé et j’ai essayé d’échapper à cette nouvelle réalité par tous les moyens », dit-elle.

Elle ressentit un sentiment aigu de perte. “Pendant les 18 premières années de ma vie, j’ai excellé sans effort dans tous les domaines, et l’avenir semblait débordant d’un potentiel infini”, dit-elle. “Puis, en une fraction de seconde, tout était fini et je me suis retrouvé à devoir accepter la vie en fauteuil roulant.”

Ce qui était particulièrement douloureux, c’était la façon dont les autres la traitaient. “J’avais été admiré toute ma vie, considéré comme un modèle et un héros, et maintenant, tout à coup, les gens me méprisaient comme si j’avais cessé d’exister. Je ne pouvais pas le supporter. Je me suis senti invisible et invalidé et j’ai essayé de m’enfermer pendant 2 ans.