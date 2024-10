Trouver des solutions pour les principales priorités en matière de santé des femmes et des personnes de diverses identités de genre

Pendant des décennies, la santé des femmes et des personnes de divers genres a fait l’objet de recherches insuffisantes, ce qui a entraîné des disparités dans les résultats en matière de santé, des lacunes dans l’accès aux soins et de trop nombreux cas d’erreurs et de sous-diagnostics. L’Initiative nationale de recherche sur la santé des femmes (IRSNW), dirigée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et soutenue par Femmes et Égalité des genres Canada, s’efforce de changer cette situation, en mettant l’accent sur des solutions fondées sur des données probantes qui amélioreront directement la situation des femmes. et l’accès et l’expérience des personnes de genre divers au système de soins de santé.

Aujourd’hui, l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du NWHRI, investit 13,7 millions de dollars pour soutenir 24 projets de recherche qui approfondiront des domaines sous-étudiés de la santé des femmes et des personnes de genre divers, y compris l’endométriose, la santé cardiaque des femmes, la violence conjugale, la santé mentale, l’accès à un avortement sécurisé et plus encore.

Ce financement aidera les équipes de recherche à s’attaquer à des enjeux importants tels que l’élaboration et l’adoption rapide de mesures de dépistage de l’endométriose chez les femmes et les jeunes de divers genres au Canada, la mise en œuvre de traitements très efficaces et fondés sur des données probantes pour les jeunes souffrant de troubles de l’alimentation et la réduction des disparités en matière de santé dans les régions rurales. , les communautés autochtones éloignées et du Nord.

« Je suis fier de voir la science trouver des solutions au plus large éventail de problèmes de santé auxquels sont confrontées les femmes et les personnes de divers genres. Ce qui rend cette recherche encore plus importante, c’est que les sujets ont été identifiés par les femmes comme étant leurs priorités en matière de recherche en santé.

L’honorable Mark Holland

ministre de la Santé

« L’Initiative nationale de recherche sur la santé des femmes ne se limite pas à combler les écarts en matière de santé des femmes et des personnes de diverses identités de genre : c’est un engagement à faire progresser l’égalité des sexes au Canada. En favorisant le développement des talents, en soutenant divers chercheurs et en favorisant le changement systémique, cette initiative garantit de meilleurs résultats en matière de santé pour tous et renforce l’avenir de la recherche scientifique.

L’honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

« Lorsqu’il s’agit d’améliorer les résultats en matière de santé et l’accès aux soins de santé, ce dont les femmes et les communautés de genre divers ont besoin, ce sont des solutions concrètes et fondées sur des données probantes. C’est exactement ce que ces 24 projets réalisent.

Dr Angela Kaida

Directeur scientifique, Institut de la santé des genres et des IRSC

Les femmes et les personnes de divers genres ont toujours été sous-représentées dans la recherche médicale, comme les essais cliniques.

L’objectif de ce financement est de soutenir la recherche appliquée innovante en santé afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre et de proposer des solutions concrètes qui améliorent l’accès aux soins de santé et, en fin de compte, améliorent les résultats en matière de santé des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre partout au Canada.

La recherche translationnelle fait référence à des projets visant à accélérer le développement et l’adoption de nouveaux diagnostics, produits thérapeutiques et dispositifs médicaux en matière de soins de santé au profit des femmes, des filles et des personnes de divers genres au sein du système de santé.

La science de la mise en œuvre des soins de santé fait référence aux projets axés sur la mise à l’échelle des pratiques prometteuses visant à éliminer les obstacles et à améliorer l’accès aux soins de santé.

L’initiative va au-delà du sexe et du genre binaire et accueille les expériences et les besoins de toutes les personnes qui s’identifient comme une femme, une fille, une intersexuée et/ou une identité de genre sous-représentée, y compris, mais sans s’y limiter, les personnes bispirituelles, trans. , des personnes non binaires, de genre fluide et agenrées.

