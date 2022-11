Trouver des points positifs sur le marché baissier du bitcoin

Malgré une année tumultueuse pour les crypto-monnaies et leurs plateformes de trading, il reste un point positif dans l’espace : les ETF à terme sur bitcoin.

Les fonds ont enregistré un volume de transactions record en 2022, tout en continuant de fonctionner sans heurts sur un marché réglementé. La FNB de stratégie ProShares Bitcoin (BITO) a atteint un record commercial le 8 novembre, dépassant son précédent record de 64 %. Et le volume pour ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) également le 8 novembre, il a augmenté de 366 % par rapport à n’importe quel jour depuis son lancement, selon ProShares.

BITO reste le plus grand des fonds cryptographiques, tandis que BITI propose une stratégie inverse pour les investisseurs qui parient contre le bitcoin. Ces types de structures ETF, associés à des contrats à terme, ont bien performé dans un contexte de volatilité cryptographique.

“Ce n’est pas surprenant car repensez à l’époque de Covid et de la forte volatilité”, a déclaré lundi Deborah Fuhr, fondatrice et associée directrice d’ETFGI, à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC. “Les gens pensaient que les ETF à revenu fixe n’allaient pas fonctionner, et ils l’ont fait. Ainsi, l’enveloppe ETF fonctionne bien.”

Les ETF fonctionnent comme un écosystème, a déclaré Fuhr, en tant que fonds hautement réglementés qui se négocient sur la bourse CME. Dans la plupart des cas, les investisseurs ne négocient pas les titres sous-jacents, mais uniquement l’ETF en tant que produit.

Les pressions continues pour un ETF bitcoin au comptant ont été systématiquement rejetées par le président de la SEC, Gary Gensler, principalement sur la base des aspects non réglementés des échanges et des accusations de fraude et de corruption en cours.

“Le système d’échange dans son ensemble pour le bitcoin et la crypto-monnaie n’est toujours pas mature, même si vous n’avez pas de truc FTX”, a déclaré Simeon Hyman, stratège en investissement mondial chez ProShares, dans le même segment, faisant référence à l’effondrement catastrophique de l’échange de une entreprise de 32 milliards de dollars pour faire face à une vague d’enquêtes criminelles.

Hyman a déclaré que le manque de ségrégation entre les échanges de bitcoins souligne le besoin de maturation. Alors que le marché à terme, a-t-il dit, a mûri rapidement.

Mais comme le marché à terme ne suit pas le bitcoin au comptant et les ETF, les fonds comportent un potentiel de frais supplémentaires tels que les coûts de roulement lorsque le fonds échange des contrats à terme expirant contre de nouveaux.

“BITO n’est pas une stratégie à effet de levier”, a déclaré Hyman. “Vous détenez suffisamment de liquidités, de sorte que le rendement devrait être approximativement du bitcoin au comptant. Par conséquent, ce coût de roulement est compensé par les revenus de la trésorerie. Et c’est ce que nous avons constaté cette année.”

Malgré les avantages de la stratégie, BITO a diminué d’environ 65 % cette année. En comparaison, bitcoins a chuté de 64 % en 2022, tandis que éthéré est en baisse de 65 %.

Mais la direction des crypto-monnaies et des ETF qui les suivent est à la croisée des chemins, les retombées de la débâcle FTX pesant sur les plateformes financières décentralisées et la technologie blockchain.

“Nous devons différencier les produits cryptographiques de la blockchain et des contrats intelligents”, a déclaré Fuhr. “Parce que nous constatons que cela est utilisé pour de nombreuses choses, y compris la tokenisation du capital-investissement et l’autorisation de l’accès au détail.”

Fuhr a expliqué que, dans le cadre d’un projet en Europe, les créations/rachats d’ETF sont effectués par lien ETP à l’aide de contrats intelligents. Au Canada, où les FNB fonctionnent depuis 33 ans, les fonds fonctionnent selon un ensemble de règles et de règlements comme ’40 Act Funds aux États-Unis

Fin octobre, il y avait 162 produits cotés dans le monde avec 7,5 milliards de dollars d’entrées nettes, selon ETFGI.

“En ce qui concerne le bitcoin et la crypto-monnaie, le problème n’est pas tant que nous ayons des règles de divulgation”, a déclaré Hyman. “La question est, quel stress cela mettrait-il sur les échanges si vous étiez investi dans l’échange de bitcoins lui-même?”

Hyman a déclaré que le mélange d’actifs est une préoccupation pour les investisseurs, les incitant à se tourner vers des “portefeuilles froids” où les jetons de crypto-monnaie sont conservés hors ligne.

“L’ETF corrige beaucoup de problèmes”, a-t-il déclaré. “Particulièrement quand il s’agit de ceinture et de bretelles avec le marché à terme.”