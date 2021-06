Trouver des leçons sur la pandémie dans les villes sœurs d’Allemagne et de Virginie

Alors que les écoles fermaient et que des vies étaient bouleversées, la pandémie de coronavirus a posé des défis particuliers aux mères, notamment les difficultés et les aménagements de l’apprentissage à distance pour les enfants et la gestion de leur propre carrière.

Plus de 4 000 milles séparent les villes sœurs de Fredericksburg en Virginie du Nord et de Schwetzingen en Allemagne occidentale. Pour deux femmes, leur expérience partagée reflète les différents systèmes de soutien qui ont aidé pendant les arrêts. Mais leurs histoires – racontées au Washington Post – mettent également en lumière les inquiétudes universelles concernant l’argent, le stress familial et la façon dont leur vie réorganisée trouvera une nouvelle base dans un monde changé par la pandémie.

Leurs histoires, selon leurs propos lors d’entretiens en avril et mai, offrent deux instantanés d’innombrables adaptations à une nouvelle réalité mondiale. Leurs récits ont été légèrement modifiés pour plus de clarté et de continuité.

LA GAUCHE: Birgit Brombacher regarde par la fenêtre de sa maison à Schwetzingen, en Allemagne. DROITE: Wendy Latella regarde par la fenêtre de sa maison à Fredericksburg, en Virginie, le 13 mai.

Au début, nous avions tous très peur. Puis en mars, quand ils ont dit qu’ils feraient un verrouillage, je ne pouvais pas le croire. Et toutes les écoles ont fermé, et nous étions chez nous. Nous étions tous les trois dans ce petit appartement. J’étais comme, ‘Qu’est-ce que le futur apportera, et combien de temps cela va-t-il durer?

Nous étions dans un deux pièces : toute la journée, toute la nuit, avec mes enfants. Tout se passait dans ma chambre. Et puis nous avons eu une chambre d’enfants, qui était la deuxième chambre.

Maja, ma fille aînée [who just turned 21], restait parfois chez son petit ami. Mais ses parents étaient aussi des personnes à haut risque pour le coronavirus et, au début, Maja devait rester en quarantaine. Sa famille a dit: « Oh non, pas chez nous. » Alors elle est venue chez nous et c’était vraiment, vraiment difficile pour nous tous.

Il y avait une opportunité de déménager à Schwetzingen et d’avoir trois chambres. Cela coûte plus d’argent. C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision de prendre l’autre emploi. Avant, je faisais toute l’administration, toute l’organisation dans les jardins d’enfants de l’église.

Maintenant, je fais de l’administration pour Kinder und Jugendhilfe, qui s’adresse aux familles en situation difficile. C’est vraiment horrible. Ces familles avant la pandémie avaient des problèmes. Ces problèmes sont maintenant plus de 1 000. Pour les enfants, c’est vraiment dangereux. Ici à Schwetzingen, les familles sont bien situées.

Je savais que j’aurais besoin de plus de revenus. J’ai déménagé ici et j’ai pensé que cela suffirait peut-être. Mais au bout d’un, deux, trois mois, j’ai dû me rendre compte que ce n’était pas suffisant. J’ai beaucoup annulé. j’ai annulé [10-year-old] L’équitation de Felicia. J’ai annulé toutes les assurances que j’avais. Je reçois Kindergeld [child support payments] pour les deux enfants, car Maja étudie toujours. En tout, je touche environ 480 euros par mois [about $586]. Sans ça, ça ne marcherait pas.

J’ai commencé ce travail avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai aussi vu tellement de gens qui n’ont vraiment rien, et c’était mon souhait d’avoir assez d’argent pour donner aux enfants une bonne situation. Felicia va à l’école privée en septembre.

J’ai donc deux garçons. J’ai Robert, qui est à la maternelle. Et j’ai George, qui est en troisième année. Mon mari, Jason, travaille comme [government] prestataire. Et donc il était en fait considéré comme un travailleur essentiel. Donc il a été au travail pendant tout ce temps, alors que nous venons de fermer.

[She breaks off to talk to her son George]: « Maman est au téléphone et ton professeur a besoin de ta concentration et de ton respect. Tour. Retournez à votre bureau. Merci. »

La fermeture a eu lieu en mars dernier [in 2020]. Nous avions une tonne de projets. Nous sommes fortement impliqués dans l’église. J’étais en fait le directeur musical des enfants. Cela s’est arrêté. Nous sommes fortement impliqués avec les louveteaux. C’était la première fois que Robert allait au camp scout. Tout s’est arrêté.

Nous avons eu notre dernier notre dernier [Cub Scouts] réunion de direction le 19 mars [2020], qui est un jeudi, et c’était pendant les vacances de printemps. La semaine suivante, c’était l’anniversaire de Robert. Jason, à ce stade, n’était pas rentré à la maison parce que [he] était un élément essentiel [worker] au Pentagone.

Nous étions un peu seuls. Et c’était l’anniversaire de Robert et [he] voulait juste voir son papa. Alors papa est rentré à la maison, il était là le jour de son anniversaire. Et puis le lendemain, samedi, je préparais le dîner pour les garçons. Je me sentais bien. Il n’y avait rien de mal avec moi. Et tout d’un coup, j’ai fait une fièvre de 103,4. Et j’étais comme, ‘Oh shish kebabs.’

LA GAUCHE: Bureau du maire de Schwetzingen René Pöltl à la mairie. DROITE: Le club allemand se réunit au Eileen’s Cafe au centre-ville de Fredericksburg.

LA GAUCHE: Maja Brombacher suit des cours universitaires en ligne chez sa mère à Schwetzingen. DROITE: Robert, 6 ans, fréquente une école virtuelle sur le pont de sa maison à Fredericksburg.

Quand Maja était à l’école, je n’étais pas fan des écoles privées. J’ai pensé, pourquoi ? Nous avions de bonnes écoles publiques, mais je pense que Felicia en a besoin. L’année dernière, pendant les vacances d’été, nous avons eu le truc qu’elle ne voulait plus aller à l’école. Elle est devenue un peu dépressive après le confinement.

[Maja’s] les notes se sont vraiment améliorées au cours de la dernière année. Mais quand on a 20 ans et qu’on ne peut rien faire, c’est dur.

En novembre, [Maja] a obtenu [covid-19], et son petit ami aussi. Pendant trois semaines, ils ont été complètement assommés. C’était vraiment dur pour eux.

Pour les enfants, ce n’est pas facile. Ils n’ont pas de vaccins. Et ils n’ont pas vu une vie scolaire normale depuis un an. Quand je pense à mes élèves de maternelle, ceux qui ont commencé cette année à l’école, c’est une catastrophe, ils doivent apprendre à écrire.

À présent [Felicia is in school] du lundi au mercredi.

Jeudi et vendredi, en ce moment, son père monte sur scène [care days]. Normalement, avant [the pandemic], vous aviez 10 jours, en tant que maman ou papa, vous pouviez vous retirer du travail lorsque votre enfant est malade. Le gouvernement a alors décidé… c’était 30 jours [for each parent] vous pourriez décoller avec un salaire presque complet. Ils ont dit qu’ils devaient trouver des solutions pour les parents lorsque les enfants sont à la maison. [Her father] est à la maison avec elle et fait l’enseignement à domicile. Pour Felicia, c’est ennuyeux. Avant, il y avait du théâtre, il y avait des comédies musicales, il y avait de l’action. Maintenant, ils ne sont pas autorisés à faire du sport, ils ne sont pas autorisés à chanter. La danse est en ligne maintenant, l’équitation est difficile en ligne.

Il n’y a pas [emergency school] si vous ne trouvez pas de garderie. Mais vous n’êtes pas obligé d’utiliser le notbetreuung, vous pouvez également utiliser ces 30 jours.

[Felicia] est allé au notbetreuung avant les vacances de Pâques, mais il y a un autre garçon de son âge et elle ne l’aime pas vraiment.

Maintenant, en ce moment du lundi au mercredi, elle peut aller à l’école trois jours, donc [her father] ne doit prendre que deux jours par semaine.

Et maintenant, nous avons fait un arrangement avec [another] maman. Du lundi au mercredi, elle les récupère et les prend dans l’après-midi. Chaque jour, vous devez rester flexible.

LA GAUCHE: Le lit de Birgit Brombacher se trouve dans le salon familial. DROITE: Wendy Latella monte dans sa voiture après avoir fait des courses autour de Fredericksburg.

J’ai eu une double pneumonie. J’ai testé pour covid trois fois. Les trois fois, il est revenu négatif. Mon médecin et le médecin du ministère de la Santé de Virginie ont tous deux déclaré qu’ils étaient positifs, c’était du covid, mais le test n’a pas été positif.

[Jason] est allé et est resté avec ses parents. Ses parents vivent à Springfield, [Va.]. Parce que j’étais malade et qu’il ne pouvait pas risquer d’être malade. Mais ses parents travaillaient également au Pentagone, puis le Pentagone les a approuvés tous les deux pour le travail à distance. Et à ce moment-là, ses parents disaient : « Eh bien, nous avons une petite maison, et nous sommes plus âgés, et si vous y allez toujours… »

Alors il a commencé à devoir faire la navette depuis chez lui. À la maison, il restait d’abord en bas au sous-sol, puis il a emménagé dans la chambre d’amis. Nous avons eu tout ce truc où je l’ai rencontré sur le porche et il allait enlever ses chaussures et tout ça, et il allait directement à l’intérieur de la salle de bain où il prenait une douche et se changeait avec des vêtements propres que j’avais mis en place. Et il allait dans la chambre et il restait là toute la nuit et je lui apportais de la nourriture, je la mettais à l’extérieur et je m’en allais.

Et je nettoyais, nettoyais, nettoyais. On a fait ça pendant cinq mois. Nous l’avons fait jusqu’à [the public health experts] ont finalement décidé qu’ils en savaient plus [about the coronavirus transmission]. Parce que vous devez comprendre, tout le monde était assis à la maison. Il ne pouvait pas. Mais nous ne pouvions pas risquer, vous savez, je me remettais encore de la pneumonie. C’était juste parce que c’était ce qui se passait et que personne ne savait rien.

Si mon mari n’avait pas travaillé, cela aurait été complètement dévastateur pour notre famille. Je travaille dans l’industrie de la télévision et du cinéma. Je fais beaucoup de production, de formation, de vidéos, de publicités. Cent pour cent, sans aucun doute, [the pandemic has taken a toll on my income].

Nous sommes très attachés à la randonnée et au camping. Donc, je veux dire, la plupart des choses que nous faisons ne coûtent pas cher. Et je déteste le dire comme ça, mais la façon dont je budgétise nos affaires… mon [income] était principalement utilisé pour les choses amusantes. Mon mari [income] arrive et il est vraiment affecté aux factures.

Tout ce que je faisais était destiné à de futurs voyages ou à des dîners au restaurant et tout ça, parce que sinon nous mangeons à la maison, nous ne sortons pas beaucoup. Nous connaissons personnellement quatre personnes qui sont décédées du covid. Tout dans le [television and film] industrie.

LA GAUCHE: Le château de Schwetzingen est représenté lors de la fermeture le 4 mai. Les visiteurs doivent prendre rendez-vous à l’aide d’un code. DROITE: Centre-ville de Fredericksburg.

LA GAUCHE: Felicia Brombacher se prépare pour sa pratique de la danse en ligne dans le bureau à domicile de sa mère. DROITE: Wendy Latella arrache les mauvaises herbes du jardin devant sa maison à Fredericksburg.

Parfois, je pense que les gens… ont besoin de plus de patience. Le gouvernement, les politiques, ils peuvent essayer de sauver les gens du coronavirus, mais ils ne peuvent pas tout faire pour tout le monde.

Alors je vois qu’ils décident des choses et qu’ils essaient de faire de leur mieux. Je pense que vous pouvez travailler avec la situation et essayer d’en tirer le meilleur parti. Je leur fais confiance. J’ai vraiment confiance en eux. J’y pense comme : qu’est-ce que je ferais ? Et je ne saurais pas quoi faire non plus. Et je suis heureux qu’ils agissent et essaient de sauver les gens.

Je suis content de ne pas être malade, de ne pas être hospitalisé, de ne pas avoir mes enfants à l’hôpital.

Je viens d’Atlanta et je suis l’un des six enfants. J’ai un frère qui croit que tout ça est un canular. La petite région d’où je viens, il y a beaucoup d’opposants. J’ai beaucoup de gens en sourdine sur Facebook. Quatre de mes cinq frères et sœurs y vivent à Atlanta. Il y a donc des tonnes de cousins ​​qui courent constamment et tout le monde va dans une école différente. Il y a beaucoup de chance d’obtenir [the coronavirus]. Ma mère a subi une greffe du foie quand j’étais à l’université. Elle est donc l’une de ces personnes qui a été sur le point complet et total [shutdown]. Ma mère a [now received] son coup. Alors elle dit que quand tout le monde se fait tirer dessus, alors nous pouvons tous redevenir amis.

C’est donc un peu ce que nous attendons. Donc ça fait, oui, ça fait 10 ans. Cette dernière année a été quelque chose.

L’anniversaire de mon plus jeune fils [last year] – il avait planifié sa propre fête d’anniversaire – et ça allait être une fête d’anniversaire Pokémon ninja. C’était vraiment difficile de dire à mon enfant de 4 ans à l’époque : ‘Non, tu n’as pas la fête d’anniversaire cette année parce qu’il se passe cette chose horrible’ parce que tu ne peux pas vraiment le dire à un enfant de 4 ans cette. C’était donc déchirant parce que quand vous avez des projets et que vous avez de l’espoir dans quelque chose comme Robert avec sa fête d’anniversaire, cela s’arrête difficilement. Il est difficile de s’y retrouver. Mais ensuite, vous êtes assis là – et nous avons joué au Monopoly trois fois cette semaine, nous jouons aux Chutes and Ladders, j’ai pu me promener dans mon quartier avec mes enfants tous les cinq jours cette semaine – et cela commence en quelque sorte à changer votre point de vue.