Ville de Gaza – Des dizaines d’enfants se sont rassemblés les uns autour des autres, se bousculant et comparant leurs œuvres, un spectacle incongru au milieu d’une mer de tentes de fortune installées pour les Palestiniens déplacés dans la cour de l’hôpital al-Shifa.

De nombreux enfants ont peint le drapeau palestinien, tandis que d’autres ont dessiné leur maison.

Certains d’entre eux avaient des dessins brillants peints sur leur visage par les jeunes bénévoles qui organisaient l’événement, qui espéraient tous qu’un bref répit de la misère écrasante d’être à Gaza ferait du bien aux enfants.

“Nous savons que cela ne résoudra pas leur traumatisme, mais c’est un petit effort pour les distraire et améliorer un peu leur humeur”, a déclaré Nadim Hamed Jad, l’un des organisateurs.

Il s’agit du quatrième événement du genre depuis dimanche, ont déclaré les organisateurs à Al Jazeera.

« Tout le monde dans la bande de Gaza, des personnes âgées aux enfants, vit un enfer à cause des bombardements israéliens et des destructions auxquelles nous sommes témoins chaque jour », a déclaré Jad.

Jad a reconnu que peindre et dessiner sur les visages des enfants ne résoudrait pas tout, mais que cela pourrait les aider à abandonner brièvement leurs peurs.

Après 20 jours de bombardements israéliens incessants sur la bande de Gaza, plus de 7 000 Palestiniens ont été tués, dont 2 913 enfants et près de 2 000 femmes et filles. Plus de 17 500 personnes ont été blessées, selon les dernières données des autorités de Gaza, qui estiment également qu’il y a environ 1 500 personnes coincées sous les décombres de leurs maisons, dont au moins 800 enfants.

Quelque 50 000 Palestiniens déplacés ont trouvé refuge à al-Shifa.

Suha Shublaq, sept ans, a dessiné sa maison, ne sachant pas si elle était encore debout ou détruite.

« J’ai vu tellement de morts », dit-elle. « Je veux un cessez-le-feu pour pouvoir rentrer chez moi, dans le quartier de Shaaf, en ville. »

Hasan Thaher, 10 ans, est originaire du quartier nord de Karamah, qui a été rasé par les bombes israéliennes au cours de la première semaine de l’offensive.

« Nous avons dû partir et venir ici », a-t-il déclaré en dessinant un drapeau palestinien et en le coloriant.

«Je veux retrouver ma vie. J’avais l’habitude de jouer sur les balançoires, d’aller seule au magasin et de jouer avec mes jouets. Mes voitures, mes armes-jouets et mes jouets de cuisine me manquent.

Jana Elwan a déclaré qu’elle avait dessiné un chat parce qu’elle voulait que les plus jeunes enfants admirent ses œuvres.

“Je souhaite un cessez-le-feu parce qu’ils continuent de bombarder nos maisons”, a déclaré Suha. « Jouer dehors avec mes amis me manque et j’ai hâte de recommencer. »

Jad, le jeune activiste, a déclaré que le message des enfants est très clair.

« Derrière eux se trouve une tente remplie de cadavres, de personnes tuées dans leur propre maison par une attaque aérienne israélienne », a-t-il déclaré.

« Mais que veulent les enfants ? Une vie paisible et sûre et la capacité de nous exprimer sans crainte.

« Nous voulons tous que cette guerre prenne fin. Nous pourrons parler d’aide humanitaire et de tout le reste plus tard, mais pour le moment, tout le monde veut que ces destructions et ces massacres cessent », a-t-il ajouté.