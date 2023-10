Trouver de la solidarité dans la salle des professeurs | Actualités du MIT

Aux États-Unis, les institutions sociales, depuis les organisations religieuses jusqu’aux ligues sportives, jouent un rôle clé dans le façonnement de la vie politique, les syndicats étant peut-être l’acteur le plus connu, influençant le changement dans les domaines allant des mouvements de protestation aux élections.

Mais si ces institutions de la société civile attirent peu l’attention dans une démocratie, elles attirent l’attention dans des contextes où la vie politique est plus contrainte.

Elizabeth « Biff » Parker-Magyardoctorant en sixième année en sciences politiques au MIT, étudie ce phénomène.

« Il est assez étonnant de constater que certaines organisations parviennent à se former et à exercer une influence dans un contexte où les mouvements de la société civile se heurtent à d’importants obstacles à l’indépendance », dit-elle.

Sa thèse porte sur la petite nation du Moyen-Orient qu’est la Jordanie. Elle y situe la société civile dans un cadre inattendu : les espaces de travail du secteur public. « Là-bas, les enseignants ont une grande influence, non seulement dans l’élaboration des contours de l’éducation, mais aussi dans la politique nationale en général, et nous n’avons pas vraiment de bonnes explications pour expliquer pourquoi », dit-elle.

Parker-Magyar s’est immergée dans la dynamique des lieux de travail du secteur public jordanien, en se concentrant sur les cas contrastés d’enseignants visiblement influents et d’employés de la santé publique plus isolés. Ses recherches, qui dressent un tableau détaillé des interactions entre employés et de la manière dont ces interactions affectent le comportement politique, soulignent le rôle central des réseaux sociaux sur le lieu de travail.

«Je pense que mes données aideront à répondre à de très grandes questions sur l’économie politique et les politiques controversées», dit-elle. « J’espère également que cela répondra à certaines questions connexes concernant l’impact des réformes politiques – comme la manière dont les fonctionnaires sont embauchés et s’ils trouvent leur travail satisfaisant – et l’importance de la décentralisation dans la façon dont les travailleurs du secteur public font leur travail. »

Les enseignants comme militants

La recherche en science politique n’aborde pas souvent les thèmes du comportement politique des enseignants et du rôle des fonctionnaires dans les mouvements sociaux – en particulier les mouvements qui émergent en dehors des démocraties, selon Parker-Magyar. Grâce à un travail de terrain détaillé en Jordanie et ailleurs, elle espère combler cette lacune dans la littérature. Ses recherches et analyses jusqu’à présent ont déjà porté leurs fruits.

« Nous considérons souvent les fonctionnaires comme extrêmement proches du parti au pouvoir, car ils sont perçus comme obtenant leur emploi comme une sorte de contrepartie », dit-elle. « Mais nous devons faire la distinction entre les employés – en particulier ceux de l’armée, par exemple – et ceux qui occupent des emplois plus orientés vers le public, comme les enseignants des écoles publiques et les médecins du secteur public. » Une fois employés, ces travailleurs occupent des positions influentes dans la société, avec une capacité d’action considérable.

« En créant un mouvement social, les enseignants jordaniens ont, dans une certaine mesure, obtenu une place à la table des négociations », dit-elle, d’une manière qui façonne les politiques et les actions du gouvernement, voire la politique électorale.

Avant de commencer son doctorat, Parker-Magyar avait déjà passé beaucoup de temps en Jordanie. Elle s’y est rendue pour étudier l’arabe alors qu’elle étudiait au Hamilton College au printemps 2011. Elle a obtenu une bourse Fulbright dans le pays juste après l’obtention de son diplôme, servant comme enseignante à une époque charnière où les enseignants appelant à une grève nationale.

« J’étais devenue hyper consciente de la dynamique sociale dans la salle des professeurs et très engagée dans les questions d’éducation », dit-elle. Les enseignants en grève réclamaient des changements dans le programme et le calendrier scolaire. « Ils revendiquaient également un certain niveau de liberté d’association, le droit d’être représentés en tant que groupe », explique Parker-Magyar. Il s’agissait d’un niveau d’organisation qui portait tous les attributs d’une mobilisation politique.

Cartographie des réseaux de travail

La thèse de Parker-Magyar l’a ramenée dans les salons des professeurs, pour tester son idée selon laquelle les réseaux sociaux dans les écoles, résultant de liens étroits entre collègues, sont une forme fondamentale d’engagement politique.

Chercheur diplômé du MIT Governance Lab (GOV/LAB) et du MIT Global Diversity Lab, Parker-Magyar a déployé des méthodologies de pointe telles qu’une enquête d’élicitation des réseaux pour cartographier et mesurer les réseaux sociaux sur le lieu de travail. Elle a interviewé et interrogé des centaines d’enseignants et d’employés du secteur de la santé, lieu de travail après lieu de travail. Elle a également numérisé les données électorales en Jordanie jusqu’au niveau des bureaux de vote locaux – un véritable défi dans un contexte où les données sont rares – pour permettre une analyse fine des caractéristiques électorales des communautés où les employés du secteur public ont de l’influence.

L’analyse de Parker-Magyar conforte son hypothèse selon laquelle les liens collégiaux contribuent à accroître l’influence des enseignants. Les enseignants qui tissent des liens solides au quotidien bénéficient également de ces liens lorsqu’ils décident de faire pression – parfois sur des questions clés comme la réforme des programmes scolaires ou les salaires. Il est important de noter que ces liens se développent au-delà des frontières religieuses et identitaires. « Avoir des réseaux sociaux très solides au travail et des relations étroites avec vos collègues peuvent contribuer à faire avancer les choses, même dans des conditions très difficiles », dit-elle.

La même organisation est plus difficile pour les médecins et le personnel hospitalier. « Il est très difficile pour les travailleurs de la santé de s’organiser, en partie parce qu’ils sont très hétérogènes et hiérarchisés », dit-elle. « Les médecins ont plus de mal à se coordonner entre eux, sans parler des infirmières et des techniciens en radiologie, car leurs réseaux sociaux sont plus fragmentés. » Si l’architecture de ces deux institutions du secteur public peut se ressembler, « les enseignants disposent d’avantages majeurs en termes de relations entre eux qui leur permettent d’alimenter un mouvement social ».

Parker-Magyar estime que les mouvements autonomes qui surgissent parmi les groupes ouvriers doivent être pris plus au sérieux. Elle souligne que les États-Unis fournissent d’énormes sommes d’aide à des pays comme la Jordanie : « Compte tenu de l’investissement américain dans les pratiques d’éducation et de soins de santé en Jordanie et dans le monde, nous devrions prendre au sérieux la représentation des enseignants, des médecins et des enseignants de première ligne. infirmières. »

Les salariés du secteur public en tant qu’acteurs politiques

Originaire du New Jersey, Parker-Magyar a grandi dans une famille imprégnée de politique syndicale : son grand-père était sidérurgiste et son père a contribué au développement d’un musée d’histoire lié au mouvement syndical de l’État. «Je savais que j’allais étudier la politique et le gouvernement dès mon plus jeune âge», dit-elle, «même si le fait que mes expériences au Moyen-Orient m’ont amenée à me concentrer sur les mouvements ouvriers a été une petite surprise.»

Parker-Magyar a étudié pour la première fois en Jordanie au printemps 2011, lorsque les mouvements de protestation à travers le monde arabophone annonçaient une période de changement politique. Au moment où elle est revenue dans le pays pour sa bourse Fulbright en 2012, le mouvement de protestation dans la Syrie voisine s’était transformé en une violente guerre civile, envoyant des centaines de milliers de personnes en Jordanie ; Presque du jour au lendemain, une personne sur dix en Jordanie était un réfugié fuyant le conflit syrien.

« Il y avait un énorme besoin humanitaire et j’ai fini par rester un an de plus après mon Fulbright, travaillant comme journaliste dans une petite salle de rédaction aux côtés de Syriens qui couvraient ce qui se passait dans leur pays », dit-elle. « J’ai acquis une compréhension approfondie des coûts des conflits, et cela m’a rendu très passionné par une carrière qui tente de communiquer les réalités politiques de la région à un public plus large. »

Après plusieurs années de travail sur la Syrie, Parker-Magyar est revenue sur ces premières impressions de ses années d’enseignement peu après le début de son doctorat. « J’espère que mon travail montre à quel point nous devrions prendre au sérieux les enseignants et les travailleurs du secteur public en tant qu’acteurs politiques », dit-elle. « Ces individus fournissent des services importants, et leurs politiques collectives façonnent également la manière dont ces services sont fournis ainsi que le paysage plus large de la société civile. »