ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un alligator, de la drogue, des armes à feu et de l’argent ont été saisis lors d’un raid dans deux maisons à Albuquerque le mois dernier, mais les responsables de la faune du Nouveau-Mexique ont déclaré samedi qu’ils recherchaient toujours un jeune tigre qui, selon eux, est détenu illégalement comme un animal de compagnie.

Les enquêteurs pensent que le tigre est avec quelqu’un “au Nouveau-Mexique ou dans un État voisin”, ont déclaré des responsables de la conservation du gibier et du poisson du Nouveau-Mexique dans un communiqué.

On pensait que l’animal avait moins d’un an et pesait moins de 60 livres (27 kilogrammes), mais les tigres peuvent atteindre 600 livres (272 kilogrammes), a déclaré le département, qualifiant de clair les grands animaux carnivores tels que les tigres et les alligators. danger pour le public.

Les tigres sauvages sont répertoriés dans le monde entier comme une espèce en voie de disparition. Les alligators ont été classés en voie de disparition aux États-Unis de 1967 à 1987, mais aujourd’hui ils prospèrent à l’état sauvage.

L’alligator saisi par les autorités mesure environ 3 pieds (presque 1 mètre) de long. Il a été emmené dans une installation faunique après que les agents de conservation de l’État et la police fédérale, d’État et locale ont signifié des mandats de perquisition le 12 août.

La police d’Albuquerque a signalé qu’un homme de 26 ans avait été arrêté et les enquêteurs avaient saisi 2 livres (0,9 kilogramme) d’héroïne, 10,5 livres (4,75 kilogrammes) de cocaïne, 49 livres (22 kilogrammes) de marijuana, 17 fusils et pistolets, fentanyl et Xanax pilules et près de 42 000 $.

The Associated Press